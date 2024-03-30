Мнение: О надвигающейся катастрофе России… Неотвратимо?
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Западные СМИ хором кричат, что #армия России вот-вот победит. Ещё несколько недель, ещё несколько деревень — и начнётся мощное наступление на Киев, Одессу и Харьков.
Западные СМИ любят кричать «Волки! Волки…», напуская туману и наводя тень на ясный день. Но никакой «туман войны» не в силах скрыть приближающуюся катастрофу… России.
Вот она, в одном графике.
И видно, что никакие меры правительства РФ не в силах переломить этот тренд. Надвигается демографическая катастрофа в стиле 1990-х. А тут ещё поговаривают о новой мобилизации в дополнение к сотням тысяч добровольцев, поступивших на контракт в прошлом году. Выгребут ведь ещё мужчин самого плодотворного возраста…
И вот это уже — полный аут?
Кому тогда будет нужна #победа?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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