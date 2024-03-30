Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, в чем различие биполярного расстройства и плохого настроения

Врач-психиатр Алексей Вилков проливает свет на биполярное расстройство, подчеркивая его наследственную природу и характерные проявления. Это хроническое психическое заболевание характеризуется резкими сменами настроения, от депрессии до эйфории.

Важно отличать биполярное расстройство от естественных колебаний настроения. Длительные периоды депрессии или гипомании, связанные с наследственностью, ставят подозрение на данное расстройство. Это не просто эмоциональная нестабильность из-за стресса или особенностей характера.

Периоды депрессии и гипомании при биполярном расстройстве возникают без видимых причин, но с чрезвычайно интенсивными эмоциями. Они могут существенно нарушать обычный образ жизни, вызывая неработоспособность или драматические поступки. Человек часто теряет самокритику и отрицает свое состояние.

В отличие от биполярного расстройства, естественные перепады настроения не лишают человека волевого контроля и часто связаны с внешними событиями. Они проходят без серьезного влияния на социальное поведение. Однако, если такие перепады затягиваются, следует обратиться к врачу.