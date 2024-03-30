В Самаре площадь дорожных ям превысила общую площадь остального покрытия

В Самаре произошло историческое событие – суммарная площадь дорожных ям превысила площадь исправного покрытия.

Непригодное к эксплуатации покрытие достигло 4068,8 тысяч м² при общей площади ровных дорог в 4068,2 тысяч м².

Финальную точку в споре поставило Заводское шоссе Промышленного района – в его центральной части образовалась яма длиной в полтора километра и шириной, варьирующейся в разных местах от 40 до 90 сантиметров.

Региональные власти уже отреагировали на произошедшее. Оказалось, что новая яма возникла в результате неожиданного таяния снега, разрушившего невлагоустойчивое дорожное покрытие. Автомобилистам пообещали, что к 2030 году пальма первенства по площади вновь будет за исправным дорожным покрытием, но эти сроки ещё не точны.

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