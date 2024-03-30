Мнение: Вчерашний Я и завтрашний Я

Американский психолог Гомер Симпсон ввёл понятие «будущего Гомера» — невезучего парня, которому придётся разгребать последствия плохих решений, которые Гомер принимает сейчас. Сегодняшний Гомер накачивается алкоголем, а тяжёлое похмелье — это не его проблема, это проблема завтрашнего Гомера (ссылка).

Конечно же, мистер Симпсон прав. Вчерашний Я и завтрашний Я — это близкие нам, но всё же другие люди.

Допустим, у вчерашнего Я скрутило живот, на лице выступил холодный пот, и он всерьёз размышляет о вызове скорой помощи. Сегодняшний Я помнит событие во всех деталях, но… совершенно не чувствует его, так как у сегодняшнего Я всё в порядке — кишки не крутит, живот не болит. И наоборот, пока сегодняшний Я объедается острыми крылышками, у него всё в порядке, ему сытно и хорошо. Проблемы будут только у завтрашнего Я, то есть у другого по факту человека.

Из этого следует, что вчерашний Я и завтрашний Я — это отдельные люди. Друзья или враги, в зависимости от того, какие у нас с ними отношения. Мы говорим «завтра я буду страдать» исключительно для удобства. Правильнее было бы сказать иначе: «мой хороший знакомый по имени “завтрашний Я” будет страдать».

Отношения со вчерашним Я и завтрашним Я оказывают удивительно сильное влияние на нашу жизнь.

Первый случай — все трое ведут себя как ответственные люди, которые ценят друзей и стараюмся их не подводить. Мы говорим спасибо вчерашнему Я за то, что он хорошо поработал, и сегодня мы можем получить оплату за его труд. Мы также ответственно делаем всю сегодняшнюю работу сегодня, чтобы не подвести нашего хорошего друга, завтрашнего Я, которому надо будет за неё отчитываться.

Второй случай — нам на своих друзей наплевать. Вчерашнего Я мы считаем сволочью, подкидывающей нам проблему за проблемой, а завтрашнего Я — лохом, которого надо доить. Сегодняшний Я наслаждается тортиком, а грустно щупает себя за складку на боку — завтрашний Я. Сегодняшний Я берёт кредит, а платит по кредиту завтрашний Я. Сегодняшний Я с утра до вечера смотрит новый сезон сериала, а беспомощно блеет на экзамене завтрашний Я. Выгодно же, хороший гешефт!

Мораль выводить не буду, и так всё понятно. Вместо морали поделюсь наблюдением. Если ваш знакомый в ссоре со своими вчерашним Я и сегодняшним Я, это, вероятно, свойство характера. С большой долей вероятности, отношения с вами он тоже ценить не будет.