 

Студент МГИМО победил на университетских дебатах, используя лишь картинки с Шариковым и тезисами оппонента

30.03.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

19-летний учение МГИМО Григорий Готовцев стал победителем университетских дебатов, используя лишь кадры из экранизации произведения «Собачье сердце» с написанными под ними тезисами оппонента.

Зрители и жюри высоко оценили ораторское мастерство парня, который уверенно прошел все стадии плей-офф и смог без лишних проблем забрать титул победителя.

По словам студента, он уже имеет большой опыт ведения дискуссий в околополитических сообществх во «ВКонтакте» закалён в текстовых баталиях с самыми тяжёлыми оппонентами – 16-летними сталинистами и девятиклассниками-либертарианцами. На протяжении всего турнира будущий диплоомат придерживался незамысловатой тактики: в то время, как его оппонент аргументировано доказывал свою позицию, парень успевал нанести на картинку с Полиграфом Полиграфовичем Шариковым подпись, обобщающую точку зрения его противника, а потом разворачивал ноутбук к оппоненту.

– Оставалось лишь показать эту картинку, чтобы «слить» оппонента и сорвать бурю оваций от зрителей. Только в финальном поединке я был вынужден сменить тактику из-за того, что он должен был выступать первым. В этом случае оказалось достаточно объявить свою позицию «базированной», а оппонента назвать «кринжовым соевым куколдом», – рассказал он.

Молодой человек награждён денежным призом в размере 5000 рублей, автоматом по нескольким учебным дисциплинам и стажировкой в отделе коммуникации с западными журналистами в пресс-службе МИД РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Первая в истории атака штурмовых дронов.

31.03 / Мнение: О зубах Зеленского… Деньги в землю?

31.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбор информации о людоловах

31.03 / От повседневной одежды к высокой моде: с чем сочетать рубашку поло весной

31.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Ракетные залежи Ирана

30.03 / Мнение: Ковид не дремлет

30.03 / Мнение: США готовятся к капитуляции: мы переиграли геополитических оппонентов

30.03 / Мнение: США готовятся к капитуляции: мы переиграли геополитических оппонентов

30.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Военно-морская клюква

30.03 / В Китае лишили родительских прав отца 12-летнего мальчика, не сумевшего воспроизвести доказательство гипотезы Пуанкаре на экзамене в университете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика