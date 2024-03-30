Студент МГИМО победил на университетских дебатах, используя лишь картинки с Шариковым и тезисами оппонента

19-летний учение МГИМО Григорий Готовцев стал победителем университетских дебатов, используя лишь кадры из экранизации произведения «Собачье сердце» с написанными под ними тезисами оппонента.

Зрители и жюри высоко оценили ораторское мастерство парня, который уверенно прошел все стадии плей-офф и смог без лишних проблем забрать титул победителя.

По словам студента, он уже имеет большой опыт ведения дискуссий в околополитических сообществх во «ВКонтакте» закалён в текстовых баталиях с самыми тяжёлыми оппонентами – 16-летними сталинистами и девятиклассниками-либертарианцами. На протяжении всего турнира будущий диплоомат придерживался незамысловатой тактики: в то время, как его оппонент аргументировано доказывал свою позицию, парень успевал нанести на картинку с Полиграфом Полиграфовичем Шариковым подпись, обобщающую точку зрения его противника, а потом разворачивал ноутбук к оппоненту.

– Оставалось лишь показать эту картинку, чтобы «слить» оппонента и сорвать бурю оваций от зрителей. Только в финальном поединке я был вынужден сменить тактику из-за того, что он должен был выступать первым. В этом случае оказалось достаточно объявить свою позицию «базированной», а оппонента назвать «кринжовым соевым куколдом», – рассказал он.

Молодой человек награждён денежным призом в размере 5000 рублей, автоматом по нескольким учебным дисциплинам и стажировкой в отделе коммуникации с западными журналистами в пресс-службе МИД РФ.

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