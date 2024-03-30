 

Для Windows 11 вышло исправляющее замедление процессора AMD обновление

30.03.2024, 11:00, Разное
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Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11, которое приносит не только новые функции, но и исправления для различных ошибок. По информации портала Windows Latest, обновление Moment 5 (KB5035942) для Windows 11 версий 22H2 и 23H2 решает проблемы, связанные с снижением производительности на компьютерах и консолях Asus ROG Ally, использующих процессоры AMD, а также случайными сбоями BSOD. Отмечается, что первые жалобы на эти проблемы поступили от пользователей после мартовского обновления.

Microsoft оперативно отреагировала на обращения пользователей, включив необходимые исправления в свежее обновление. Однако многие пострадавшие могут пропустить информацию о выходе обновления KB5035942, поскольку оно не является обязательным и требует ручной установки. Пользователям Windows 11 рекомендуется открыть “Центр обновлений Windows” и проверить наличие патчей для загрузки Moment 5.

Тем, кто не обнаружит требуемого обновления, рекомендуется дождаться следующего пакета кумулятивных обновлений, который автоматически установится после его выпуска в следующем месяце.

Кроме того, ранее был выпущен мощный планшет “3-в-1” на базе Windows 11.


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