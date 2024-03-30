 

Сбежала банда енотов — предприимчивых сумасбродов

30.03.2024, 10:45, Разное
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В нидерландском зоопарке ловкие и смышленые еноты создали преступное объединение, то бишь «картель». Такое громкое название в западных СМИ дали одиннадцати предприимчивым зверям, решившим пожить не свободе. По крайней мере, лишь это можно предположить, узнав об их побеге.

Причем удивительно не то, что компания енотов сбежала из зоопарка AquaZoo. Странно, что этих «мастеров на все лапы», способных не только полоскать «бельишко», но и открывать довольно сложные запоры, так непредусмотрительно содержали в вольерах с неплотной сеткой.

Да-да, 12 жившим в зоопарке города Лиуварден енотам не пришлось применять сложные навыки по взламыванию замков. Они просто-напросто сделали подкоп. Стая прорыла себе путь на свободу, воспользовавшись неплотно прилегающим к земле ограждением.

Отправились на поиски счастья 11 животных — все-таки в коллективе нашелся штрейкбрехер, оставшийся в заточении.Служитель, пришедший поглазеть на енотов, обнаружил, что из всей группы остался только один. Именно он и был обнаружен по месту жительства. Остальные унесли ноги, «оставив смотрителя в неведении относительно своего местонахождения». Возникает вопрос, как они должны были это сделать: записку написать что ли? И вообще, кто, убегая из заключения, сообщает, куда он направляет свои стопы?

Итак, банда енотов, исчезнувшая за ночь, находится в бегах. Это подтвердили представители зоопарка AquaZoo. Они же уточнили, что девять животных по-прежнему на свободе — двоих сумели отловить и вернуть. Йерун Лумейер, директор AquaZoo, поведал:

«Любящие мусор вредители выбрались на свободу через неплотную сетку в вольере, предназначенном для их содержания».

По его словам, теперь еноты познают жизнь за пределами своего сетчатого заточения, но сотрудники зоопарка продолжают охоту на них. Сейчас устанавливаются ловушки, чтобы попытаться отловить еще девять уклоняющихся от поимки героев. Одно из животных было замечено, но задержать его не удалось.

Ожидается, что воздействие животных на окружающую среду будет нейтральным, поскольку все еноты были стерилизованы и кастрированы. Они по-прежнему представляют минимальную опасность для людей, поскольку, по словам сотрудников зоопарка, животные пугливы.

Беглецы, если их не поймают и не вернут в зоопарк, в дикой природе умрут естественной смертью.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, michiganwildlifesolutions.com, travelask.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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