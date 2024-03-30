Френч-боб – стильная классика, а асимметрия уберет годы: омолаживающие стрижки для женщин 50+

Многие женщины за 50 ищут стрижки, которые визуально убирают годы. Выбор подходящей длины и формы шевелюры имеет большое значение. Идеальная прическа творит чудеса и кардинально меняет внешность. Мы приведем модные омолаживающие стрижки для женщин 50+.

Что необходимо учитывать

При выборе прически, которая сделает вас моложе, учитывайте форму своего лица, цвет волос и желаемую длину. Стрижка должна привлекать внимание к лучшим вашим чертам, например, высоким скулам, выразительным глазам или пухлым губам. При этом она должна маскировать возрастные изменения, такие как морщины на лбу или нечеткий овал лица.

Расскажите парикмахеру, какого эффекта вы хотите достичь с помощью стрижки. Он порекомендует вам прическу, которая подходит к вашим чертам лица.

Многослойная пикси

Многослойная пикси – это неподвластная времени стрижка. Она выглядит эффектно и подчеркивает красивые черты лица.

Выбирайте вариант с густой челкой. Этот элемент прически скроет морщины на лбу, которые появляются с возрастом.

Пикси с подрезом

Если вам нравится современный и смелый образ, то попробуйте пикси с легким подрезом на виске. Эта версия стрижки подходит женщинам с тонкими волосами. Она увеличивает объем шевелюры на макушке.

Вы можете носить эту прическу с длинной боковой челкой, а также сочетать ее с разными видами мелирования. Это усилит омолаживающий эффект.

Вьющийся боб

Если у вас вьющиеся пряди, то выберите боб длиной до подбородка. Эта стрижка обладает лифтинг-эффектом. Она визуально подтягивает обвисшие черты лица, что делает облик более моложавым.

Нежные локоны будут красиво обрамлять ваше лицо, подчеркивая самые выигрышные его черты.

Текстурированный боб

Если у вас тонкие волосы, то попросите парикмахера добавить к классическому бобу текстурированные слои. Это сделает вашу шевелюру более пышной и объемной.

Чтобы подчеркнуть текстурированные пряди, дополните стрижку светлым мелированием с темными корнями. Это омолаживающий и практичный вариант окрашивания, который не нуждается в частом обновлении.

Френч-боб

Френч-боб – это стильная классическая стрижка, которая никогда не устареет. Она является воплощением шика и подходит для волос любой текстуры – от прямой до вьющейся.

Дополните френч-боб небольшой челкой, доходящей до середины лба. Такая форма стрижки привлечет внимание к глазам и бровям.

Асимметрия

Боб асимметричной формы поможет вам визуально скинуть около десятка лет. Сейчас эта стрижка находится на пике моды.

Асимметрия с глубоким пробором идеально подходит женщинам с негустыми и жирными волосами, которые часто выглядят тусклыми и плоскими. Она приподнимет шевелюру и сделает ее более пышной.

Однако женщинам за 50 лучше избегать слишком резкой асимметрии. Такая прическа может сделать облик чрезмерно строгим и несовременным.

Удлиненный боб

Если вы устали от слишком длинных волос, но пока не решаетесь на короткую стрижку, попробуйте удлиненный боб. Это классическая прическа, которая подходит женщинам с разной формой лица. Носите ее с боковым пробором, чтобы создать обрамление. Это сделает черты и овал лица более четкими.

Длинные волосы

Многие женщины за 50 не готовы отказываться от длинных волос. Шевелюра, ниспадающая на плечи, тоже может придать вам более молодой вид. Попробуйте укладывать ее легкими волнами. Ваши волосы будут выглядеть более густыми.

Также стоит поэкспериментировать с челкой. Выбирайте такую длину передней части волос, чтобы она обрамляла скулы. Это сделает контур лица более четким и рельефным.

Рваные слои и длина до плеч

Стрижка до плеч с рваными перистыми слоями подходит практически всем женщинам. Ее можно легко адаптировать под особенности вашего облика. Попросите парикмахера подобрать для вас идеальный вариант этой стрижки, при котором волосы будут обрамлять лицо или ниспадать на него.

Многоярусная шегги

Лохматая многоярусная стрижка шегги с челкой сделает вас моложе на несколько лет. Она отлично маскирует возрастные изменения на лбу и около глаз. Челка и слои отвлекут внимание от тонких линий и морщин, но при этом подчеркнут вашу улыбку.