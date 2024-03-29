Рупор кремлевской пропаганды: Выплата репараций Украине. 29.03.2024

Ночью и под утро снова была "выплата репараций".

Удар в основном пришелся по энергетике. Противник признает серьезное повреждения ряда гражданских объектов – Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС, Среднеднепровской ГЭС и т.д.

Также отмечались прилеты в районе подземных газовых хранилищ на западной Украине.

С учетом того, что это уже не первый удар со второй половинеы марта по энергетике, можно говорить о том, что ВКС РФ возобновили приостановленную в 2023 году кампанию, при этом она нацелена в том числе и на генерирующие можности, что наглядно показали ударами по ТЭС-5 в Харькове и машинным залам ДнепроГЭСа.

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