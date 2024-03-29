Мнение: О важных новостях по теракту в «Крокусе»… Куда продвинулось следствие?

К сожалению, кровавая бойня в «Крокус Сити Холле» продолжает собирать новых жертв. Сегодня в больнице умер 35-летний Карен Енгибарян, помогавший эвакуировать людей из зрительного зала после теракта. Об этом сообщил Союз армян России в телеграм-канале. И ещё несколько пациентов в московских больницах остаются в тяжёлом состоянии, борясь за жизнь.

А следствие тем временем расширяет круг подозреваемых и пополняет доказательную базу. В Таджикистане арестованы ещё девять возможных фигурантов этого громкого дела. И Басманный #суд Москвы арестовал девятого подозреваемого в причастности к теракту. Меж тем ранее задержанные начали давать ценные показания.

Обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл» рассказали в ходе допросов, что их действия координировали через Telegram. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным ведомства, некий мужчина, представившись под псевдонимом, отправлял им голосовые сообщения как на этапе подготовки, так и после вооружённого нападения. О наличии в его речи фрикативного «гэ», впрочем, не сообщается.

Но это и не важно. Ведь именно по указанию анонима под псевдонимом нападавшие, атаковав концертный зал, поехали в сторону российско-украинской границы. Они собирались пересечь её и приехать в Киев, где, по утверждению Следкома, должны были получить обещанное вознаграждение.

Итак, всё сходится. И уже не просто «#Украина» фигурирует в деле, но конкретно «Киев». Что, разумеется, резко сужает круг подозреваемых. Так что теперь российские следователи проверяют, причастны ли представители украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.

Найдут и установят?

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