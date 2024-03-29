 

Мнение: О важных новостях по теракту в «Крокусе»… Куда продвинулось следствие?

29.03.2024, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

К сожалению, кровавая бойня в «Крокус Сити Холле» продолжает собирать новых жертв. Сегодня в больнице умер 35-летний Карен Енгибарян, помогавший эвакуировать людей из зрительного зала после теракта. Об этом сообщил Союз армян России в телеграм-канале. И ещё несколько пациентов в московских больницах остаются в тяжёлом состоянии, борясь за жизнь.

А следствие тем временем расширяет круг подозреваемых и пополняет доказательную базу. В Таджикистане арестованы ещё девять возможных фигурантов этого громкого дела. И Басманный #суд Москвы арестовал девятого подозреваемого в причастности к теракту. Меж тем ранее задержанные начали давать ценные показания.

Обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл» рассказали в ходе допросов, что их действия координировали через Telegram. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным ведомства, некий мужчина, представившись под псевдонимом, отправлял им голосовые сообщения как на этапе подготовки, так и после вооружённого нападения. О наличии в его речи фрикативного «гэ», впрочем, не сообщается.

Но это и не важно. Ведь именно по указанию анонима под псевдонимом нападавшие, атаковав концертный зал, поехали в сторону российско-украинской границы. Они собирались пересечь её и приехать в Киев, где, по утверждению Следкома, должны были получить обещанное вознаграждение.

Итак, всё сходится. И уже не просто «#Украина» фигурирует в деле, но конкретно «Киев». Что, разумеется, резко сужает круг подозреваемых. Так что теперь российские следователи проверяют, причастны ли представители украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.

Найдут и установят?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Мнение: О мелкой пакости от армян… А Россия не ответит?

30.03 / Френч-боб – стильная классика, а асимметрия уберет годы: омолаживающие стрижки для женщин 50+

30.03 / Рупор кремлевской пропаганды: И восстали машины из пепла Авдеевского коксохима…

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Таможня не дает добро

29.03 / Прорыв в мире мобильных технологий: Oppo Find X7 сертифицированы для 5.5G

29.03 / Презентация флагманской линейки смартфонов Huawei P70 намечена на 2 апреля

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Выплата репараций Украине. 29.03.2024

29.03 / В Армении начались массовые акции протеста после запрета шоу Владимира Соловьёва

29.03 / Билл Гейтс предрекает неудачу ИИ в вопросах простых задач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика