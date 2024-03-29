В Армении начались массовые акции протеста после запрета шоу Владимира Соловьёва

В Ереване, Гюмри, Ванадзоре и десятках других городов Армении 29 марта прошли многотысячные митинги с требованием отменить ограничения на трансляцию авторских шоу Владимира Соловьёва, которые накануне были введены персональным указом премьер-министра Никола Пашинянаю

По оценкам экспертов, только в Ереване в акции «Верните нам Владимира Соловьёва» приняло участие более 10 тысяч человек, которые пообещали ежедневно выходить на улицы вплоть до отмены незаконной блокировки программ одного из ведущих журналистов России.

«Пашинян и его клика панически боятся правды, а Владимир Рудольфович ярко и ёмко доносит до общественности реальное положение дел в Армении. Мы будем биться за свободу слова, за наше законное право смотреть шоу нашего любимого журналиста», – рассказал один из организаторов акции в Ереване Гамлет Лероян.

Пашинян поспешил обвинить протестующих в «работе на врагов Армении» и потребовал у министра внутренних дел Арарата Кешяна жёстко пресекать любые незаконные массовые мероприятия. Несмотря на возможные задержания, граждане планируют 30 марта снова выйти на улицы и провести митинг-концерт на столичной Площади республики.

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