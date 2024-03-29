 

Билл Гейтс предрекает неудачу ИИ в вопросах простых задач

29.03.2024, 19:20, Разное
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Билл Гейтс, известный миллиардер и основатель Microsoft, высказал свое мнение о будущем технологии искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, впереди ИИ ждет неудача в выполнении простых задач, несмотря на текущие успехи в выполнении более сложных заданий.

Гейтс поделился своими мыслями во время беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что мир только начинает познавать потенциал ИИ, однако с этой технологией сопряжено множество проблем.

Одной из таких проблем, по мнению Гейтса, являются дипфейки – возможность создания фальшивых видеороликов с участием известных личностей. Для борьбы с этой угрозой премьер-министр Моди предложил введение обязательной маркировки контента, созданного с использованием ИИ.

Помимо этого, Билл Гейтс выразил уверенность в том, что ИИ будет успешно справляться с трудными задачами, однако потерпит неудачу в выполнении простых.


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