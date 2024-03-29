 

Технический сбой видеокарты выбросил Virtus.pro из турнира CS2

29.03.2024, 18:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках турнира PGL по Counter-Strike 2 встретились Virtus.pro и G2. В ходе второго раунда у одного из игроков Virtus.pro, Джами “Jame” Али, возникли проблемы с ПК, что привело к поражению команды. Оказалось, что причиной сбоя был драйвер видеокарты.

Перед началом турнира PGL опубликовала конфигурацию ПК для соревнований. В них использовались процессоры Ryzen 7 7800X3D и видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080. Именно драйвер последней стал источником проблемы для Virtus.pro.

После матча PGL пояснила о сотрудничестве с Nvidia для выявления причины сбоя. Однако, Virtus.pro не смогли восстановиться в турнире, где имели возможность выиграть $1,25 млн. Вместо этого российские киберспортсмены получили $20 тыс. за участие в соревнованиях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Мнение: О мелкой пакости от армян… А Россия не ответит?

30.03 / Френч-боб – стильная классика, а асимметрия уберет годы: омолаживающие стрижки для женщин 50+

30.03 / Рупор кремлевской пропаганды: И восстали машины из пепла Авдеевского коксохима…

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Таможня не дает добро

29.03 / Прорыв в мире мобильных технологий: Oppo Find X7 сертифицированы для 5.5G

29.03 / Презентация флагманской линейки смартфонов Huawei P70 намечена на 2 апреля

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Выплата репараций Украине. 29.03.2024

29.03 / Мнение: О важных новостях по теракту в «Крокусе»… Куда продвинулось следствие?

29.03 / В Армении начались массовые акции протеста после запрета шоу Владимира Соловьёва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика