Технический сбой видеокарты выбросил Virtus.pro из турнира CS2

В рамках турнира PGL по Counter-Strike 2 встретились Virtus.pro и G2. В ходе второго раунда у одного из игроков Virtus.pro, Джами “Jame” Али, возникли проблемы с ПК, что привело к поражению команды. Оказалось, что причиной сбоя был драйвер видеокарты.

Перед началом турнира PGL опубликовала конфигурацию ПК для соревнований. В них использовались процессоры Ryzen 7 7800X3D и видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080. Именно драйвер последней стал источником проблемы для Virtus.pro.

После матча PGL пояснила о сотрудничестве с Nvidia для выявления причины сбоя. Однако, Virtus.pro не смогли восстановиться в турнире, где имели возможность выиграть $1,25 млн. Вместо этого российские киберспортсмены получили $20 тыс. за участие в соревнованиях.