Мнение: СССР был образован не на пустом месте, заповедник прошлого в Беларуси и ещё раз о причинах развала

1. Свидетели СССР горячо и страстно доказывают, что советский период не был чёрной дырой в истории нашей страны. И это правда — у Советского Союза как государства было много достижений, а советские люди жили не только плохо, но и (временами) счастливо. С той же страстностью Свидетели СССР доказывают нам, будто СССР появился в чистом поле, а до 1917 ничего не было: ни школ, ни больниц, ни электричества. Послушаешь левых ютуберов, и складывается впечатление, будто тысячелетней истории России не было, будто Ленина и Сталин построили новую страну с нуля. Блогер Валерий Кшевин пишет в комментариях на Дзене (ссылка):



Сталинисты преподносят дело так, что Ленин, с сотоварищами, якобы на пустом месте собрали Советский Союз, забывая о том, и даже не забывая, а просто игнорируя тот факт, что СССР был образован на территории огромной Российской Империи, к образованию которой ни Ленин, ни его большевики никакого отношения не имели.

Российская Империя имела не только сильное сельское хозяйство, но и развитую промышленность, включая и военную. Именно Российская Империя построила все города и населённые пункты, дороги и инфраструктуру. Города эти стоят до сих пор!

По военной технике достаточно сказать, что с 1927 года в СССР шло восстановление и окончание строительства кораблей заложенных ещё до 1917 года. Это были надводные корабли, а СССР с 1937 года начал строить в основном подлодки и малотоннажные боевые корабли. Так что на начало ВОВ флот СССР встретил Вермахт надводными кораблями императорской России. В СССР были использованы все технологии строительства надводных боевых кораблей. Это касалось не только боевой техники, но и практически всего военного обеспечения.

Сталину приписывают идею индустриализации СССР, но это была не его идея, а цель императорской России. Не больно-то Запад жаловал советскую власть своими технологиями, чтобы приписывать Сталину его умение выколачивать из Запада технологии. Спрашивается, так откуда всё бралось для индустриализации? Что, прилетел добрый волшебник и одарил Ленина и Сталина технологиями? Нет.

Технологии есть плод многовековой деятельности Российской Империи, её науки и инженерии. Пролетариат не способен создавать технологии, изобретать, тем более по мановению властей. Он исполнитель и не более. Так что советская власть вырастала на плечах гиганта и этот гигант – Российская Империя. Более 70 лет советская власть лгала народу, что у России не было истории, что история началась только с пролетариата, руководимого партией Ленина – Сталина.

2. Блогер vanitas_vanit рассказывает о своей поездки в Белоруссию. Впечатления у блогера хорошие, однако есть ощущение дежавю (ссылка):



Были в минувшем сентябре в Беларуси (Витебск, Полоцк) впервые за много лет. Общее впечатление — back in the USSR. То есть в отличие от СССР все ухоженное, чистенькое. Но всякого частного бизнеса явно меньше в разы.

Мы как-то привыкли, что магазины (и магазинчики) со шмотками на каждом шагу, а вот там — поискать надо. Поражает расточительность в вопросе коммерческих площадей. Где в Витебске размещается один салон-парикмахерская, в Москве бы три разные организации поместились. Явно арендная плата за площади не зашкаливает.

Проспекты в городе широченные, а количество машин — такое впечатление, что в несколько раз меньше. Нам в Витебске очень советовали кафе-пекарню: что там вкусно, но вот лучшие булочки к обеду уже кончаются. Заглянули: правда неплохо, но в любом большом российском городе такого рода заведений полно, и там обычно заботятся о том, чтобы поддерживать ассортимент в течение всего рабочего дня.

В кафе-мороженом (боже, прям юность вспомнилась!) шарики мороженого положили в металлическую креманку — опять прям воспоминание из детства!

Нет, в том же Витебске мы остановились в прекрасном частном отельчике (совсем маленьком правда — буквально на 8 номеров), обедали в хороших ресторанах. Но всё равно ощущение заповедника СССР.

Забавная штука — человеческая память. Шарики мороженого в советских кафе были, это правда. Кажется, даже с сиропом, хотя тут уже не уверен. Что касается гостиниц и ресторанов, то они были в СССР дичайшей головной болью командировочных. Это был даже не африканский уровень, так как в Африке, по крайней мере, за деньги можно найти и отдельную комнату, и горячий обед.

3. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Волшебный замок погиб оттого, что в основу его постройки были положены ошибочные чертежи, подготовленные вдохновленным визионером без строительного опыта. Чтобы получившееся кособокое строение не упало, его постоянно дополняли железными стяжками, контрфорсами и всякого рода подпорками. Выглядело не очень (особенно по сравнению с окружающими зданиями), но стояло довольно крепко. Потом пришел выпускник МАРХИ, убежденный в гениальности изначального проекта и все стяжки и подпорки стал демонтировать как не соответствующие задумке. Демонтировал. Волшебный замок стал почти как на чертежах – и рухнул.