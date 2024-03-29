Сервисы, составляющие генеалогическое древо, шантажируют клиентов, у которых нашли еврейские корни

Всемирная ассоциация по противодействию ненависти и антисемитизму объявила, что по меньшей мере два крупных онлайн-сервиса, составляющих генеалогическое древо, начали шантажировать своих клиентов и вымогать у них деньги.

Речь идёт о тех пользователях, у которых нашли еврейские корни. Жертвами шантажа стали видные деятели немецкой партии «Альтернатива для Германии», а также некоторые аргентинские и американские общественники.

– Мне на почту пришло письмо с заголовком: «Корни, которыми можно гордиться. Юргенс, поделитесь своими результатами с коллегами!». Если я поделюсь такими результатами с коллегами, меня в лучшем случае выгонят из партии, – рассказывает пожелавший остаться анонимным Ю****с Вайзе.

Со временем спам начал учащаться, а затем сервис сообщил, что якобы нашёл у Вайзе родственников в Израиле. После этого возмущённый пользователь позвонил в службу поддержки и узнал, что может засекретить результаты исследования за 299 евро.

На аналогичную ситуацию пожаловался американский социолог, писатель и активист Уильям Пирс-младший – с ним связался сотрудник сервиса по анализу происхождения по ДНК и пообещал за $5000 никому не рассказывать о результатах теста, согласно которому выходило, что Пирс на 98% темнокожий. Позже оказалось, что компания перепутала биоматериал, но клиент, по его словам, «провёл несколько тяжелейших часов своей жизни из-за этой ошибки».

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