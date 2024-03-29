Врач Бережная рассказала, как бороться с паническими атаками весной

Весеннее время может усилить приступы паники из-за недостатка витаминов и питательных веществ, предупреждает врач общей практики Марина Бережная. Она советует обращаться к врачу при первых признаках атаки, чтобы исключить возможные заболевания.

Основные симптомы панической атаки, по словам врача, включают учащенное сердцебиение, одышку, плохое самочувствие, боли разной локализации, а также выраженную тревогу и дискомфорт в груди или животе.

Специалист отмечает, что атаки могут начаться даже без явных внешних причин и длиться несколько часов. Она также предупреждает, что они могут быть признаками серьезных заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Поэтому вместо самолечения важно обратиться к специалистам для адекватной терапии. Без надлежащего вмешательства приступы паники могут существенно ухудшить качество жизни и негативно сказаться на работе и отношениях.