Мнение: О прозрении обычной женщины… Что для этого нужно?

Есть такие фразы, которые #женщина произнести неспособна органически. Даже если и хотела бы, что само по себе бывает крайне редко. Такая закавыка приключается: открывает рот, набирает воздуха, начинает «Я…» — и на этом всё. На выходе опять получается: «Я хочу новое платье!» или даже «Я? Это ты во всём виноват!».

Как вы уже, быть может поняли, это фразы «Я не права» и «Я была не права». Но встречаются исключения. Сейчас. В период СВО.

У одной #женщины мужчина вернулся оттуда домой. Почти здоровым, почти целым, только части ноги не хватает. Теперь он осваивает протез, а она… делится откровениями.

«Ёлки палки, ну как же многие из нас, оказывается, мужчин своих не ценили, когда они были дома! Я до начала СВО так мужу мозг конопатила… За то, что “на диване лежит”, что “полку не прибил”, что на выходных нас “не выгуливает”. И это не то, и это не так! Глаз замылился, одни претензии. Я его даже Емелей называла, потому что все выходные – на диване. Как он меня такую терпел-то вообще?

А после командировки и ранения, я на него посмотрела другими глазами: сколько этот человек вынес, сколько боли, сколько смерти, крови он видел, как о нём отзываются сослуживцы и командиры, какой он человек, оказывается! И отважный, и стойкий, и умный. И как он много, оказывается, для нас делал, и как тяжело без него! И стыдно-то как теперь: как же я была несправедлива часто. А, главное, что я не такая уж деловая и смелая оказалась без него!

Мораль: не выносите мозг своему мужчине, возможно, вы его сильно недооцениваете».

В комментариях там, кстати, целый рой таких вот прозревших товарок по несчастью (или уже по счастью?). Тоже делятся откровениями, как раньше «не ценили», «не берегли», а теперь поняли…

И вот чтобы обычная #женщина смогла прийти к такому выводу, чтобы начала своего мужчину… нет, не любить: это очень просто, а ценить и уважать, потребовалось нечто особенное. Долгие месяцы разлуки. Томительное и порой мучительное ожидание вестей оттуда. Муки неизвестности, когда неделями в эфире — тишина. Мильон терзаний на фоне слухов и недомолвок. А главное, необходимость во всё впрягаться самой, от прочистки канализации до починки #авто. Ой, оказывается это всё так сло-о-ожно! Уж проще борщ приготовить…

То есть, только специальная военная операция и смогла «размылить» женский фокус на себе и своих обидках?

А как-то попроще разве нельзя было?

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