 

Apple планирует выпустить новые модели iPad Pro и iPad Air в мае

29.03.2024, 15:50, Разное
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Новые модели iPad Pro и iPad Air от Apple ожидаются в начале мая, в отличие от ранее предполагаемого срока — конца марта или апреля. Информация поступила от известного инсайдера и корреспондента издания Bloomberg Марка Гурмана, с которым делится информацией издание MacRumors.

По сообщениям, Apple активно работает над обновлениями для этих моделей. Ожидается, что модели iPad Pro получат новые OLED-дисплеи и улучшенные чипы M3, а модели iPad Air будут представлены в двух размерах: стандартном 10,9 дюйма и увеличенном 12,9 дюйма. Это будет первый случай, когда iPad Pro будет оснащен OLED-дисплеем, а серия Air получит версию с 12,9-дюймовым экраном.

По словам Марка Гурмана, поставщики компании Apple в настоящее время наращивают объемы производства новых iPad. Изначально планировалось выпустить их в марте или начале апреля, но, видимо, из-за работ над “доработкой программного обеспечения для новых устройств” и сложностей с технической реализацией OLED-дисплеев произошла задержка.

Слухи также утверждают, что вместе с планшетами в мае Apple представит третье поколение Apple Pencil, который будет совместим не только с iPad, но и с гарнитурой Vision Pro.


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