Нейросети в «Яндекс Браузере» защищают пользователей от фишинга

Компания «Яндекс» внедрила в свой браузер нейросети для обеспечения безопасности пользователей в реальном времени. Теперь онлайн-мошенники, стремящиеся похитить данные через фишинговые сайты, сталкиваются с более жесткими барьерами благодаря мгновенной проверке сайтов. Это позволяет выявлять подозрительные ресурсы, даже если они только что были созданы и еще никем не посещались.

Встроенные в браузер нейросети проводят анализ сайтов и, при обнаружении признаков фишинга, запускают дополнительные проверки. Алгоритмы учитывают различные факторы, включая дату создания сайта, его посещаемость и время, проведенное на нем. Если сайт представляет угрозу, пользователи получают предупреждение от «Яндекс Браузер», рекомендующее избегать его посещения.

Компания сообщает, что ежедневно браузер фиксирует около 1,5 миллиона попыток посещений фишинговых ресурсов, причем 90% случаев связаны с мобильными устройствами, включая переходы из мессенджеров, писем и приложений.

Кроме того, «Яндекс» отмечает, что нейросети также защищают пользователей от новых видов фишинга, которые появляются на постоянной основе. В последнее время особенно активно распространяются сайты, имитирующие приложения банков и платформы для работы с криптовалютами.