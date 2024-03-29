Доктор Хачирова: Молочные продукты важны в рационе женщин в период менопаузы

Настанет менопауза, и кости женщин станут более хрупкими и подверженными остеопорозу, пояснила доктор Асият Хачирова. В связи с этим она подчеркнула важность молочных продуктов в рационе в этот период. Они, по ее словам, играют ключевую роль в поддержании здоровья скелета.

“Молочные продукты содержат кальций и фосфор в оптимальном соотношении для лучшего усвоения”, – пояснила она. Для тех, кто не употребляет обычное молоко, она рекомендует включать в рацион кисломолочные продукты, такие как сыр и творог.

Однако, если менопауза начнется рано, до 45 лет, доктор Хачирова призывает обсудить с врачом возможность дополнительного приема кальция для костей. Простое изменение рациона может быть недостаточным, и потребуется специальная медикаментозная терапия.