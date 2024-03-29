 

Госдума вернёт титулы учтивости по отношению к сотрудникам полиции и чиновникам

29.03.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 1 мая вступят в силу новые правила общения с представителями – теперь по отношению к сотрудникам полиции и других силовых структур, а также к гражданским чиновникам, будут применяться титулы учтивости, бытовавшие в дореволюционной России.

После вступления постановления в законную силу к офицерам полиции в звании до капитана включительно следует обращаться «Ваше благородие», от майора до полковника – «Ваше высокоблагородие», а к генералам – «Ваше превосходительство». По отношению к гражданским чиновникам введут аналогичную систему на основании Табели о рангах, устанавливающей соответствие между статскими и военными рангами. Титулы «превосходительства» и «светлости» также будут применяться к народным депутатам, членам Совфеда и членам семей наиболее высокопоставленных чиновников.

Употребление титулов учтивости станет обязательным в официальной переписке и личном общении в стенах ведомства, либо в любом другом месте, если на сотруднике надета униформа. На первое время, пока граждане не успели привыкнуть к новым обращениям, на каждом кабинете чиновника появится табличка с напоминанием о том, как следует обращаться к его хозяину.

– Нужно понемногу отучать плебс от хамских обращений типа «гражданин» или «товарищ», – говорит депутат Пётр Толстой. – У человека на государственной службе должен быть титул, который он будет носить с гордостью. До революции было понятно, кто граф, а кто холоп, а сейчас приходится буквально ездить в одном лифте с простолюдинами. Если мы хотим вернуть в Россию порядок, то начать следует именно с этой важной стороны общественной жизни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Мнение: О мелкой пакости от армян… А Россия не ответит?

30.03 / Френч-боб – стильная классика, а асимметрия уберет годы: омолаживающие стрижки для женщин 50+

30.03 / Рупор кремлевской пропаганды: И восстали машины из пепла Авдеевского коксохима…

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Таможня не дает добро

29.03 / Прорыв в мире мобильных технологий: Oppo Find X7 сертифицированы для 5.5G

29.03 / Презентация флагманской линейки смартфонов Huawei P70 намечена на 2 апреля

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Выплата репараций Украине. 29.03.2024

29.03 / Мнение: О важных новостях по теракту в «Крокусе»… Куда продвинулось следствие?

29.03 / В Армении начались массовые акции протеста после запрета шоу Владимира Соловьёва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика