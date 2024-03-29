Госдума вернёт титулы учтивости по отношению к сотрудникам полиции и чиновникам

С 1 мая вступят в силу новые правила общения с представителями – теперь по отношению к сотрудникам полиции и других силовых структур, а также к гражданским чиновникам, будут применяться титулы учтивости, бытовавшие в дореволюционной России.

После вступления постановления в законную силу к офицерам полиции в звании до капитана включительно следует обращаться «Ваше благородие», от майора до полковника – «Ваше высокоблагородие», а к генералам – «Ваше превосходительство». По отношению к гражданским чиновникам введут аналогичную систему на основании Табели о рангах, устанавливающей соответствие между статскими и военными рангами. Титулы «превосходительства» и «светлости» также будут применяться к народным депутатам, членам Совфеда и членам семей наиболее высокопоставленных чиновников.

Употребление титулов учтивости станет обязательным в официальной переписке и личном общении в стенах ведомства, либо в любом другом месте, если на сотруднике надета униформа. На первое время, пока граждане не успели привыкнуть к новым обращениям, на каждом кабинете чиновника появится табличка с напоминанием о том, как следует обращаться к его хозяину.

– Нужно понемногу отучать плебс от хамских обращений типа «гражданин» или «товарищ», – говорит депутат Пётр Толстой. – У человека на государственной службе должен быть титул, который он будет носить с гордостью. До революции было понятно, кто граф, а кто холоп, а сейчас приходится буквально ездить в одном лифте с простолюдинами. Если мы хотим вернуть в Россию порядок, то начать следует именно с этой важной стороны общественной жизни.

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