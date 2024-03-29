Мнение: Три страха

Что ж, если оценивать психологическую атмосферу общества в целом, то после катастрофы 22 марта произошел новый качественный скачок, и теперь у недобрых русских людей актуальны и весьма их беспокоят сразу три страха вместо стандартных двух.

Первый – это “украинский страх”. Думается, прежде всего он является изнанкой господствующего на данный момент в массах чувства по отношению к СВО – “раз уж начали, надо продолжать, чтобы добиться Победы”, при том, что очень мало кто (включая главнокомандующего) в состоянии четко сформулировать, а в чем, собственно, эта “победа” должна заключаться. Рационально добиться ответа не получается, но на глубинно-эмоциональном уровне ответ в общем-то ясен, и в основе у него вовсе не уверенность в собственных силах: “победа” – это как раз “сделать что-то такое, чтобы от “украинского страха” избавиться”. Точно так же, помню, во время чеченских войн кумушки в своих гостиных и кухнях судачили о том, что “не надо Чечней возиться, надо сбросить на эти их горы атомную бонбу, да и всё!”

Особой креативностью наш народ никогда не отличался, поэтому и сейчас мы слышим – по мере усиления страха – все чаще те же самые “идеи”, в их формулировании особенно понаторел главный медиум русской хтони – Дмитрий Медведев (или тот, кто за него пишет в телеграм, пока он лежит в отключке): Надо Сбросить Бонбу. Всё идет в точности по знаменитой мысли великого русского писателя (которого украинцы, впрочем, поспешили отменить) Льва Толстого: “Мы ненавидим людей за то зло, которое МЫ ИМ причиняем”. Соответственно – чем больше зла летит из РФ на Украину – тем больше мы их ненавидим. И тем больше боимся, по другой русской пословице (все-таки вековая народная мудрость видит нас, сволочей, насквозь): “Знает кошка…” и т.д. Отсюда, понятно, это всеобщее ожидание “украинского следа” в теракте – он “должен” был быть, чтобы закруглить сложившуюся картину мира в головах наших с вами соотечественников.

Однако собственно действующие лица кровавой бойни в Крокусе актуализировали в народе и второй, уже вроде подзабытый страх – назовем его “азиатский”. Естественно, “принцип Льва Толстого” в отношении мигрантов из Азии также прекрасно работает. Меня всегда несколько удивляло крайне настороженное и даже прямо враждебное отношение значительной части российского народонаселения к мигрантам из Средней Азии, от них постоянно ждали каких-то бед и злоумышлений против автохтонов – и это было странно, поскольку на деле, если смотреть объективно – именно среднеазиаты всегда вели себя в России тише воды ниже травы. Явно работал чисто психологический механизм – “Если мы с ними так, то не могут же они это всё вот так просто терпеть”. Но – ничего не происходило. Вплоть до 22 марта. И здесь, можно сказать, сбылись самые худшие ожидания.

Несмотря на самые отчаянные усилия властей (которые делаются и еще будут предприниматься), чтобы все-таки перевести стрелки общественного внимания на “привычный” “украинский след” – это всё останется втуне: второй страх уже актуализирован. И для российского обывателя это, возможно, уже чересчур: на Украине – упорно не желающая никуда деваться украинская армия, в самой России – миллионы (!) мигрантов из Азии.

А ведь есть еще третий Страх – неизбывный, могучий, возможно, сильнее, чем два предыдущих вместе взятых. Это – вечный страх русского человека перед собственным правительством, перед ВЛАСТЬЮ как таковой. Перед всей этой огромной, нависающей Вертикалью с ее держимордами и пыточными – от которых нет ни защиты, ни спасения, и можно лишь спрятаться в щель и там затаиться, дрожа, в робкой надежде, что не то что не найдут (найдут, конечно!) – а просто поленятся искать.

Но если актуализированы все Три Страха разом – боюсь, это слишком перегружает оперативку Робкого Русского Человека. На такие перегрузки она не рассчитана.