Рупор кремлевской пропаганды: Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи

Нового президента Сенегала просто не остановить.

Если перед выборами он еще выбирал выражения, то после победы в первом туре выборов, он уже без обиняков режет правду-матку.

"Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи и положить конец этому несправедливому угнетению" (с) президент Сенегала Бассиру Диомайe Файе.

Уже анонсирован пересмотр всех политических, экономически, военных и культурных соглашений с Францией.

Сенегал с XVII века являлся французской колонией и одним из военных форпостов французских колонизаторов в Западной Африке даже после обретения Сенегалом формальной независимости.

Фактически, мы в режиме онлайн наблюдаем как обрушиваются конструкции существовавшие десятилетиями – для Франции это катастрофа исторического масштаба. Все что выстраивалось в течении нескольких итераций Республики Макрон смог уничтожить менее чем за 10 лет.

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