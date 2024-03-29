Минпросвещения обнаружило, что российские школьницы не умеют жать серпом

В ходе первого Всероссийского исследования практической применимости школьных знаний, которое прошло по инициативе министерства просвещения, выяснилось, что российские школы не дают детям ряда необходимых знаний.

В частности, 97 процентов одиннадцатиклассниц не смогли правильно применить серп.

Систематического наблюдения за тем, какие навыки дети получают в школе, в России ранее не велось. Подобные исследования иногда проводились в рамках Международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA), но они были выборочными и не давали объективной картины. Отечественные эксперты разработали тест, включающий проверку актуальных для России умений. И если с ношением вёдер на коромысле школьницы в целом справились, то жатву серпом с позором провалили.

– Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она – так сказал однажды наш поэт Тургенев. А у нас не полоска не сжата. У нас целое поколение девочек брошено. Мы выяснили, что школа не учит держать в руках серп. Зачем нам такая школа? – сетует представитель ведомства.

Министерство намерено немедленно исправить ситуацию. До конца апреля всех российских старшеклассниц вывезут на поля агропредприятий, где каждая должна будет вручную сжать не менее гектара зерновых культур. В июне, одновременно с ЕГЭ, Минпросвет и комитет ГД по просвещению проведут повторные практические тестирования школьников и доложат о результатах президенту.

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