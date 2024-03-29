Начались работы над первой российской консолью

Специалисты из Донского государственного технического университета приступили к разработке отечественной версии популярной игровой приставки PlayStation. Новинка получила название PlaySpace и уже имеет рабочий прототип, пишет газета “Известия”.

PlaySpace представляет собой мини-ПК с собственной операционной системой, позволяющий играть в игры. Он будет работать на базе процессора Intel Atom X5, с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство также оснащено адаптерами Bluetooth и Wi-Fi для подключения к сетям 2,4 и 5 ГГц, а также интерфейсом HDMI для подключения к монитору или телевизору.

Для управления играми будет использоваться виртуальный джойстик через мобильное приложение, совместимое с Android и iOS, что исключает необходимость в дополнительных контроллерах.

Ориентировочная стоимость консоли составит 47 тыс. рублей, но пока неизвестно, когда она появится на рынке.

Кроме того, недавно компания Anbernic выпустила доступную портативную консоль в стиле Game Boy под названием RG35XX 2024 года, что дополняет разнообразие игровых устройств на рынке.