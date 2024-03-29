В Белом доме призвали читать не речи президента Байдена, а их официальное толкование

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер призвала журналистов и простых американцев не использовать в своих публикациях и не анализировать прямую речь президента США Джо Байдена.

По её словам, гораздо лучше для этих целей подходят официальные толкования его речей, которые регулярно публикуются на сайте президентской администрации.

Согласно заявлению Жан-Пьер, слова Байдена нередко «вырываются из контекста и неверно трактуются в СМИ», а некоторые его «глубокие и наполненные тонким юмором метафоры» воспринимаются как грубые фактологические ошибки, хотя и не являются ими. В качестве примера она привела слова президента о поездке на поезде по рухнувшему автомобильному мосту, отметив, что он не совершил ошибку, а просто привлёк внимание американцев к необходимости чаще пользоваться экологически чистым железнодорожным транспортом вместо личного автомобиля.

Также она заметила, что «разговоры» Байдена с давно почившими политиками, о которых он регулярно упоминает в своих речах, ведутся не с самим покойником или его призраком, как это может показаться со слов президента, а с идеями, которые они оставили после себя.

– Трактовать слова президента – это наука, которой я несколько лет училась в Гарварде и Йеле, – поясняет Карин Жан-Пьер. – Человек с улицы не может просто так взять и начать интерпретировать речь национального лидера, точно так же, как не может составлять гороскопы или гадать по руке. Этому нужно учиться. Поэтому я призываю простых американцев и нашу прессу не плодить фейки о якобы деменции господина Байдена, а обратиться к проверенным официальным толкованиям, в которых содержится вся позиция президентской администрации по тем вопросам, о которых он высказывался накануне.

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