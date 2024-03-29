 

Загадочное существо, похожее на Несси, заметили в реке Гудзон

29.03.2024, 7:14, Разное
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В реке Гудзон в Нью-Йорке запечатлели загадочное змееподобное существо.

Местная жительница Джо-Энн Мартин опубликовала в Facebook фотографию, на которой отчетливо видно странное животное, выходящее из воды. Изображение быстро распространилось в социальных сетях и местных новостных агентствах, вызвав бурные дискуссии.

На фотографии видно существо с длинной шеей, горбом и хвостом, выступающими из воды. Существо похоже на легендарное Лох-Несское чудовище, что привело к предположениям, что это может быть его американский аналог под названием Кипси.

Кипси – это существо, похожее на Несси, которое, как говорят, обитает в реке Гудзон на протяжении веков. Несмотря на многочисленные сообщения и наблюдения, его существование остается загадкой.

Некоторые скептики утверждают, что фотография Мартина может быть просто обломком плавника или другим обломком, попавшим в воду. Однако другие убеждены, что это неопровержимое доказательство того, что в реке обитает неизвестное существо.

На данный момент никаких окончательных объяснений не последовало. Эксперты в области дикой природы и криптозоологии изучают изображение, надеясь разгадать эту интригующую загадку.

Если существо, запечатленное на фотографии Мартина, действительно является Кипси, то это может стать одним из самых значительных открытий в криптозоологии за последние годы. Это также заставит задуматься о том, что еще может скрываться в глубинах наших рек и озер.


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