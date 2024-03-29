Рупор кремлевской пропаганды: Первая Пальмира. Невеста пустыни. Часть №1

Большой и очень подробный материал в двух частях о первом освобождении Пальмиры.

Первая Пальмира. Невеста пустыни

С петлей на шее

В 2014 году ситуация в Сирийской Арабской Республике, где уже к тому времени шел продолжительный военный конфликт, кардинально изменилась. Боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) к середине лета 2014 года вытеснили силы умеренной и радикальной оппозиции из Восточной Сирии, заняв практически всю провинцию Дейр эз-Зор. 30 июня 2014 года главарь боевиков ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата» — террористического квазигосударства на территориях Сирии и Ирака с претензией на мировую экспансию.

Не имея других противников среди конкурирующих группировок в восточной Сирии, боевики ИГИЛ (сменившей к тому времени название на ИГ — «Исламское государство», убрав тем самым региональную привязку) вскоре перешли к атакам на сирийские правительственные силы. В августе и декабре 2014 года банды ИГ атаковали авиабазу Дейр эз-Зор и прилегающие к ней районы города, взяв последний анклав сирийской армии на берегах Евфрата в кольцо блокады. И параллельно с этим, ИГ предпринимает первые вылазки в Центральную Сирию с целью захвата опорных пунктов правительственной армии.

16 июля 2014 года небольшой мобильный отряд из 100 опытных боевиков ИГ атаковал газовое месторождение Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры. Газовое поле защищали около 400 военнослужащих САА и ополченцев «Национальных сил обороны» при поддержке самолетов ВВС Сирии с близлежащей авиабазы Шайрат. После 12 часов непрерывных боев ИГ захватило восемь блокпостов вокруг месторождения, взяв подразделения сирийской армии в окружение. Вырваться из «котла» удалось только 30 военнослужащим: оставшиеся на Аш-Шаире 270 человек, в том числе 11 гражданских рабочих, были казнены боевиками. Еще до 200 человек, оказавшихся в «котле», остались в плену или пропали без вести.

Спустя 10 дней армия снова заняла газовое месторождение, однако боевики ИГ ушли с Аш-Шаира в горные районы Восточного Хомса. В конце октября ИГ снова атаковало газовое поле, на короткое время захватив Аш-Шаир и район газоперерабатывающего комплекса Hayyan Petroleum Company. Несмотря на то, что боевики не смогли закрепиться на данных рубежах, фактически правительственная армия не контролировала значительные части горных массивов Восточного Хомса и Восточной Хамы, а также не могла адекватно реагировать на атаки боевиков, следовавшие из так называемой «Белой пустыни».

В результате, уже к весне 2015 года боевики «Исламского государства» занимали значительные территории в Центральной Сирии, сжимая «петлю» вокруг Пальмиры и ее газовых полей. Северной стенкой пальмирского «кармана» стал округ Акербат на востоке Хамы: благодаря горному массиву населенный пункт Акербат и прилегающие к нему территории превратились в сложный укрепрайон, в котором были сосредоточены до нескольких тысяч боевиков. К югу от Пальмиры террористы действовали к северу от населенного пункта Эт-Танф, атакуя фосфатные месторождения Хнейфиса. С учетом контроля ИГ над всей провинцией Дейр эз-Зор, все это создавало большую угрозу для Пальмиры и ее окрестностей.

Падение Пальмиры

12 мая 2015 года правительственная армия перебросила часть своих сил в провинцию Идлиб, где шли боевые действия с боевиками «Исламского государства». Главари ИГ посчитали это удобной возможностью для начала атаки на район Пальмиры. На следующий день, 13 мая, боевики развернули масштабное наступление на позиции сирийских военных сразу по двум направлениям. Целью исламистов был захват самой Пальмиры, а также ряда военных объектов, в частности оружейных складов, находящихся вблизи города.

Первый удар ИГ пришелся на населенный пункт Эс-Сухне к востоку от Пальмиры: в результате массированного наступления, поддержанного атаками смертников на «джихад-мобилях», в городе началась паника среди гражданского населения. Боевые действия шли прямо на улицах Эс-Сухне, в том числе возле штаб-квартиры партии «Баас» и городского госпиталя.

После суток городских боев к 14 мая боевики контролировали полностью город и трассу на Пальмиру, выбив правительственные силы из Эс-Сухне. В этот же день террористы попытались прорваться в восточные районы Пальмиры, однако быстро оказались выбиты оттуда правительственными войсками. В течение дня боевики ИГ прорывались к зданию городской тюрьмы и аэропорту, попутно безуспешно пытаясь захватить тяжелое вооружение.

15 мая сирийская армия направила подкрепление в Пальмиру, в то время как силы ИГ находились в одном километре от города. Попытка контрнаступления сирийских войск позволила лишь на короткое время сдержать атаки ИГ и не дать боевикам прорваться к зоне археологических древностей Старого Города. Отойдя от восточных окраин примерно на два километра, исламисты заняли северную часть населенного пункта Аль-Амирия, а ночью снова попыталось захватить древний комплекс Пальмиры.

16 мая боевики ИГ прорвались в археологическую зону и захватили руины средневекового замка Фахр ад-Дина. В ходе наступления боевики захватили северную часть Пальмиры после массированной атаки. Уже к 17 мая правительственные силы смогли вытеснить боевиков из города, однако ИГ закрепилось в районе Аль-Амирии и к востоку от Пальмиры, где исламисты захватили насосную станцию Т-3 и газовое месторождение Аль-Хиль.

18−20 мая продолжались бои за Аль-Амирию, которая переходила несколько раз из рук в руки. Помимо этого, боевики ИГ попытались открыть «второй фронт» к северо-западу от Пальмиры, атаковав сирийскую армию в районе нефтяного месторождения Джазаль. В результате продолжительных боев на этом направлении погибли 48 солдат и 30 боевиков, еще 150 сирийских военных получили ранения.

Развязка наступила 20 мая: полностью захватив Аль-Амирию, ИГ сумело продвинуться в Пальмиру с севера и северо-востока и занять треть города. Атаки боевиков в остальных секторах обороны были остановлены, однако прибывшее подкрепление ИГ в размере 800 боевиков довершило прорыв в город. К середине дня боевики полностью контролировали Пальмиру, кроме здания городской тюрьмы на востоке и штаба военной разведки на западе. Уже к вечеру все сирийские вооруженные силы были выведены из города на его окраины, а боевики ИГ закрепились в районе аэропорта Тадмора.

21 мая силы ИГ вошли в археологический комплекс Пальмиры. Параллельно с этим боевики захватили КПП «Эт-Танф», который был последним пограничным переходом с Ираком, контролируемым сирийской армией. В период с 23 по 24 мая боевики продвинулись в район Телль ас-Саввана и захватили старую базу ракетно-воздушного батальона на дороге Пальмира — Хомс, в результате чего в плен попали 22 военнослужащих.

25 мая боевики ИГ атаковали район нефтяного месторождения Джазаль для обеспечения контроля за стратегическими газовыми полями, которые снабжают электроэнергией и газом западную часть страны. После четырех часов боев штурм был отражен, но бои за Джазаль продолжились и далее. В результате прорыва ИГ к 26 мая линия фронта сместилась в район Фруклуса, Эль-Каръятейна и Тияса.

Нашествие варваров

Падение Пальмиры сопровождалось многочисленными преступлениями и зверствами, совершаемыми боевиками ИГ. Вот лишь неполный перечень преступлений, в которых были повинны исламисты.

Практически сразу после захвата города, ИГ приступило к массовым чисткам и казням среди жителей, которые не успели эвакуироваться из Пальмиры. Исламисты проводили поквартирные обыски, чтобы найти и убить всех сторонников правительства или беглых солдат. 22 мая 2015 года различные источники сообщили о том, что боевики казнили от 150 до 280 сторонников правительства президента Башара Асада и солдат. Казни проводились прямо на улицах и городской площади посредством огнестрельного оружия или обезглавливания, еще 600 человек позже были задержаны и казнены.



Пальмирский некрополь. Часть башен будет уничтожена боевиками ИГИЛ

Чуть больше, чем через месяц после захвата города боевики приступили к методичному и безжалостному разрушению древностей Пальмиры, памятников культурного наследия ЮНЕСКО. 27 июня была снесена статуя «Лев Аллат», 23 августа был взорван храм Баалшамина, 30 августа 2015 года исламисты взорвали храма Бэла, разрушив его главное святилище. 4 сентября были уничтожены три погребальные башни в пальмирской Долине гробниц. Но самым варварским деянием исламистов стало уничтожение символа Пальмиры — Триумфальной арки эпохи Древнего Рима, которая была взорвана 5 октября 2015 года.

Кроме того, археологический комплекс Пальмиры стал еще одной ареной кровавого пиара боевиков ИГ. В начале июля 2015 года террористическая организация выпустила видео, на котором 25 завербованных в ИГ подростков казнили взрослых пленников на сцене амфитеатра Пальмиры.

Еще один удар исламистов пришелся на национальный музей Пальмиры, где были собраны уникальные экспонаты и археологические находки. В поисках золота и других сокровищ террористы убили главного смотрителя музея, Халеда аль-Асаада — видного археолога, который не покинул древний город, изучению которого посвятил всю свою жизнь. Его останки будут обнаружены в братских могилах вокруг Тадмора только после окончательного освобождения города.

Тревогой за культурное наследие Пальмиры не исчерпывался весь спектр проблем, навалившихся на сирийские правительственные силы после массированного прорыва боевиков. Во-первых, город находится на перекрестке крупных магистралей и основных коммуникаций, и в первую очередь шоссе Дамаск — Дейр эз-Зор, перерезанное боевиками. Вопрос контроля над Пальмирой таким образом переквалифицировался в вопрос контроля над всей Центральной Сирией.



Пустыня под Пальмирой

Во-вторых, нельзя забывать и об экономической инфраструктуре вокруг древнего города. Нефтегазовые месторождения Пальмиры не так сильно развиты, в отличие, например, от промыслов в Дейр эз-Зоре или Ракке. Тем не менее, на газовые поля Джазаль (на тот момент занятые частично боевиками), а также установки в Аш-Шаире и Телль ас-Савване приходится порядка 60% добычи ресурсов во всей провинции Хомс и электропитание всей центральной части страны. Таким образом, помимо очевидного стратегического преимущества в войне с боевиками, сирийская армия должна была обезопасить месторождения от набегов ИГ.

На волосок от смерти

Первая попытка отвоевать Пальмиру была предпринята силами сирийской армии в июле-августе 2015 года. 8 июля Сирийская Арабская Армия и «Национальные силы обороны» (NDF) при поддержке ВВС Сирии начали наступление на Пальмиру и уже к следующему дню контролировали позиции в 10 километрах от города. После ожесточенных боев к 13 июля спецназ сирийской армии «Силы Тигра» занял район древних мраморных каменоломен к северо-западу от Пальмиры.

Согласно поступавшей тогда информации, сирийские войска находились менее чем в двух километрах от горы Джебель Касьюн, прикрывавшей исторический центр Пальмиры. Параллельно с действиями в районе Пальмиры 15 июля САА и Национальным силам обороны, продвигавшимся по южной оконечности прорыва боевиков, удалось занять фермы Аль-Машталь и руины замка Каср аль-Хейр аль-Гарби к югу от военной авиабазы Т-4. Также 15 июля боевые действия между ИГ и «Силами Тигра» переместились к юго-востоку от древних каменоломен.



Выдвижение к Пальмире

Бои вокруг Пальмиры продолжались 20 и 22 июля. 24 июля САА возобновила операции в направлении южного периметра каменоломен и начала продвижение в горных массивах Джебель ат-Тар и Джебель Хайял. 26 июля сирийские правительственные войска заняли несколько возвышенностей в этих горных районах, с которых открывался вид на долину Пальмиры. 27 июля отряды сирийской армии при поддержке сил ливанского движения «Хезболла» после трехчасовой перестрелки заняли замок Фахр ад-Дина, в результате чего в рядах боевиков ИГ началась паника. Однако главари «Исламского государства» не хотели сдавать стратегически важный узел. Воспользовавшись растянутостью коммуникаций сирийской армии, силы ИГ смогли развернуть ход сражения в свою пользу, поставив всю Сирию на грань уничтожения.

Параллельно с отражением наступления сирийской армии на Пальмиру, главари ИГ перебросили свежие силы на северное и южное направления — до 2 тысяч опытных боевиков из Ирака. 4 августа мобильные отряды ИГ одновременно начали контрнаступление с двух сторон пальмирского выступа — в районе горы Джебель Хамр аль-Джизель и древних каменоломен с севера, и в район стратегического населенного пункта Эль-Каръятейн с юга.

Главной целью боевиков был прорыв к трассе Хомс — Пальмира, чтобы тем самым замкнуть кольцо окружения сирийских войск под Пальмирой. Столкнувшись с высоким риском попасть в «котел», армейскому командованию пришлось спешно перебрасывать силы на участки прорыва. 5 августа САА удалось отразить нападение ИГ и вернуть большую часть утраченной территории на севере. Однако южная группировка войск не смогла отразить удар, и к вечеру 5 августа боевики овладели Эль-Каръятейном. На следующий же день отряды «Исламского государства» вывезли из города в неизвестном направлении 230 мирных жителей, в том числе по меньшей мере 60 христиан.

Падение Эль-Каръятейна вызвало окончательный коллапс южной части пальмирского выступа: к 8 августа боевики пробились еще дальше, захватив христианский город Мхин и поселение Хаварин. После резни, устроенной боевиками в городе, ИГ получило возможность прорваться к шоссе М-5 Дамаск — Алеппо, перерезав единственный крупный путь снабжения правительственных сил и раздробив надвое территорию, подконтрольную Дамаску. Кроме того, высока была вероятность продвижения боевиков к границе с Ливаном и расширения географии самопровозглашенного «халифата» ИГ. В довершение всех бед сирийская армия стала стремительно терять контроль над газовыми месторождениями: 7 сентября отряды ИГ захватили поле Джазаль — последнее, которое контролировалось правительственными войсками.

В этих условиях 30 сентября 2015 года Россия официально объявляет о начале военной операции в Сирии по просьбе законного правительства страны. С этого момента ситуация в районе Пальмиры начинает кардинально меняться.

Ответный удар

В течение октября российские ВВС наносили удары по позициям боевиков в различных провинциях Сирии, оказывая воздушную поддержку действиям сирийской армии. Начиная с 9 октября Россия увеличила интенсивность вылетов боевой авиации в Сирии. За сутки с авиабазы «Хмеймим» было совершено 64 боевых вылета на самолетах Су-34, Су-24М и Су-25СМ по 55 объектам ИГ.



"Солнцепек" под Пальмирой

Ключевой задачей на первом этапе наступления сирийских войск при поддержке ВКС РФ было ликвидировать последствия прорыва ИГ и отбросить боевиков от трассы М-5. После того, как силы САА атаковали позиции ИГ со стороны населенного пункта Садад, им удалось закрепиться на нескольких ключевых высотах в районе Джебель аль-Хазм. На протяжении следующих нескольких недель основной целью сирийских войск стали стратегические высоты вокруг Мхина.

17 ноября силы САА заняли Джебель аль-Хазм и получили огневой контроль над Мхином. Темпы продвижения сирийской армии поддерживались авиационными и ракетными ударами, которые наносились по боевикам ИГ силами России. 16 ноября 2015 года президент Владимир Путин на совещании по итогам расследования теракта на борту самолета А-321 над Синайским полуостровом приказал усилить удары авиации по объектам ИГ в Сирии. На следующий день в результате «ударов возмездия» 14 командных пунктов боевиков были поражены 34 крылатыми ракетами. К борьбе с исламистами подключились также самолеты дальней авиации РФ и Военно-морской флот. 20 ноября с кораблей Каспийской флотилии был осуществлен запуск 18 крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии. В ходе ударов были уничтожены 15 объектов хранения и переработки нефти и 525 автоцистерн, в результате чего прекращена поставка на черный рынок до 60 тысяч тонн нефти в сутки.

Существенный подрыв финансово-экономической базы и человеческого ресурса боевиков ИГ сказался на боеспособности группировки. В результате 22 ноября 2015 года правительственные силы заняли горный район Джебель Мхин, освободили поселение Хаварин и вошли в город Мхин, который был полностью защищен к 23 ноября. Удерживавшие эти рубежи боевики ИГ отступили в Эль-Каръятейн.

Внимательный читатель при перечислении выше может задаться вопросом – зачем такая высокая плотность огня потребовалась на первых порах операции под Пальмирой, особенно вокруг Махина. Проблема заключалась в том, что главной целью на этом, условно подготовительном, этапе стала стабилизация обстановки в районе Пальмиры с последующим переходом частично деморализованной сирийской армии в контрнаступление. Однако, столкнувшись с фатальными проблемами в обучении и нехватке навыков у сирийских солдат, а также с проблемами удержания занятых позиций под Мхином и Хаварином, командование операцией вынуждено было отказаться от этой затеи. На этом фоне, российским летчикам и ракетным дивизионам приходилось буквально выжигать любые скопления сил ИГ, которые могли бы помешать сирийской армии. Впрочем, даже несмотря на поддержку ВКС РФ, Сил специальных операций и российского командования, сирийские солдаты в лучшем случае могли составить «второй эшелон», который займет Пальмиру после освобождения. Однако кто-то долЖен был провести саму операцию по штурму древнего города, а на это у сирийских солдат не было сил.

Из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» (АСТ, Ленинград, 2024):

«Сирийцы, честно говоря, удивляли своей… не знаю, халатностью, что ли. Как они воевали, с таким оружием? Все ржавое, кривое.

В первый раз, когда приехали в Сирию, был случай. Стояли тоже с одним сирийцем – а он оказался православный, не мусульманин. Нам тогда давали сухпаи армейские, а в нем был шпик – сало такое, запечатанное. Есть его невозможно – а этот сириец его ел, и нормально ему было. Аж за ушами трещало. Короче, мы ему это сало скармливали.

И вот как-то приходит он к нам, тоже продукты приносит от себя – такой бартер получался, мы ему сало, а он нам всякую еду местную. Сидим, ужинаем, общаемся. Он рассказал, что им в армии давали один рожок на автомат. А как «аду» [враги] полезли, – отстреливались, бросали стволы и убегали.

Я решил посмотреть, чем таким сирийцы воюют, если стволы бросают. Взял его автомат – и разобрал. А он ржавый до невозможности. Я говорю: «Его надо чистить, туда-сюда». А него глаза по пять копеек – охренел, подумал, что я ему автомат сломал. Он даже не знал, как разбирать автомат. Я говорю – давай, собери, а он – чего ты мне его разломал? Ну, я ему начал показывать, как собирать, разбирать. В итоге, под моим руководством, собрали. Потом говорю – разбирай сам.

Показал, что ствол нужно чистить постоянно, механизм. Потому что песок, бури эти песчаные, от них автомат клинит так, что не стрелял совсем. Ну вот, и пока он с нами был, постоянно, мы его научили автомат разбирать, чистить. Он нас в гости потом приглашал – сам в Латакии жил, семья у него в Европе живёт, а он там, в горах».



Улицы Древней Пальмир

Кроме сложностей с уровнем подготовки сирийских войск, положение армии на фронте осложняли несколько серьезных проблем, связанных непосредственно с наступлением на Пальмиру:

1. Сложность рельефа местности

В силу того, что Пальмира является древним перекрестком торговых путей, город имеет природную защиту. С западной стороны он защищен от атак высоким горным кряжем и отдельными вершинами, ключевой высотой среди которых является Джебель Касьюн со старой арабской цитаделью. Большая часть вершин была своевременно захвачена ИГ. На этих позициях террористы организовали мощные укрепления для ведения перекрестного огня на подступах к городу.

2. Открытые участки фронта

Дополнительную сложность представляло на первом этапе наступления несколько открытых участков фронта против ИГ, на которых боевики начали контрнаступление. В 16 километрах от города террористы атаковали части сирийской армии в районе нефтяного поля Джазаль, оттесняя их к нагорью Джебель аль-Абьяд, которое также частично контролировали другие отряды ИГ. В таких условиях проводить наступление на Пальмиру, имея постоянную угрозу окружения, оказалось затруднительно.

3. Историческое наследие

Поскольку Пальмира представляет собой объект культурного наследия ЮНЕСКО, штурмующие части должны были ювелирно прорабатывать этот участок фронта, чтобы не пострадали объекты в исторической части города. Но проблема не решалась одной только наступательной операцией: судя по поступавшим разведданным, боевики заминировали большую часть археологического комплекса Пальмиры, что добавляло сложностей при продвижении.

Чтобы решить все три проблемы, нужно было отбивать районы вокруг Пальмиры в буквальном смысле «по сантиметру», чтобы подготовить плацдарм для будущего наступления. И здесь у командования операцией появляется неожиданный козырь в рукаве – группа российских добровольцев и ветеранов горячих точек, собранная под эгидой Евгения Пригожина и получившая наименование БТГ «Вагнер».

(с) Комиссар Яррик

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