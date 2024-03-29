Рупор кремлевской пропаганды: К событиям в Крокус-сити. Джон Кирби 2016 и 2024.

К событиям в Крокус-сити. Джон Кирби 2016 и 2024.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби по поводу теракта 22.03.2024 в "Крокус-Сити-Холл": "Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации. Мы хотели бы переадресовать вас к российским властям, чтобы они рассказали об этом. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли, конечно же, c теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения со стрельбой", – сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он же, выступление 29 сентября 2016 года, за три месяца до уничтожения над Черным морем самолета с Ансамблем Александрова: "Гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и россияне продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты».

Вторая цитата из статьи Ю. Сошина "Террор-война признать очевидное" апреля 2022 года .

https://zavtra.ru/blogs/terror-vojna_priznat_ochevidnoe_

https://glob-politics.livejournal.com/483929.html – цинк

Стоит также отметить, что Талибан указал на связь теракта в Москве с иностранными спецслужбами.

Официальный представитель Талибана в Катаре Сохайл Шахин заявил, что основные базы ИГИЛ действующего в Афганистане находятся за пределами страны и находятся под контролем иностранной разведки. Также отметил, что американцы своими заявлениями про причастность ИГИЛ пытаются выгородить истинных заказчиков.

Исламский Эмират решительно осудил трагическое нападение на Крокус. Мы ликвидировали угрозу ИГИЛ в Афганистане после окончания оккупации, в то время как во время иностранной оккупации на востоке и севере Афганистана наблюдалось их присутствие. Сейчас центры ИГИЛ находятся за пределами Афганистана под контролем иностранной разведки. Атака в Москве должна быть тщательно изучена, чтобы выявить истинных заказчиков. Сенатор Линдси Грэм пытается отвлечь внимание расследования на этом чувствительном этапе»

Фактически, Талибан также подтверждает, что у боевиков убивавших людей в "Крокусе" был заказчик среди иностранных спецслужб. Ранее Талибан неоднократно обвинял США в прямых связях с ИГИЛ (вилаят Хорасан) и использовании американцами ИГИЛ для осуществления терактов.

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