Кружевные ногти в стиле кокетки – свежий маникюрный тренд: особенности и дизайны

Стиль “кокетка” станет модным трендом в весеннем и летнем маникюре. Он отличается женственностью и романтичностью. Ярким воплощением этой эстетики станут ногти с кружевным дизайном. Этот утонченный нейл-арт можно создать с помощью ручной росписи, штампов и даже кусочков настоящих кружев. Мы приведем несколько модных дизайнов этого маникюра.

Белый

Дизайн в виде белых кружев воплощает женственность, нежность и утонченность. Чтобы подчеркнуть его, используйте нюдовую основу в розовых или телесных тонах. Вы можете создать этот рисунок как на целом ногте, так и на кончиках.

Белые кружевные ногти отличаются универсальностью. Они сочетаются с разной одеждой – от простых сарафанов до официальных нарядов.

Черный

Черные кружевные ногти придадут вашему образу больше смелости, не нарушая женственной романтичности образа “кокетки”. Сочетайте этот дизайн с розовым фоном и такими элементами, как негативное пространство, замысловатые растительные узоры и крошечные кристаллы.

Ваш нейл-арт будет выглядеть особенно изысканно, если вместо ручной росписи вы используете специальное маникюрное кружево черного цвета.

Кружевные акценты

Многие женщины предпочитают неброский и сдержанный маникюр. Но это не означает, что он должен быть скучным. Вы можете добавить несколько белых кружевных акцентов к вашему минималистичному дизайну. Это придаст маникюру текстуру и контраст.

Этот нейл-арт будет выглядеть особенно элегантно, если кружевной узор будет слегка рельефным. Что касается цвета, то отдавайте предпочтение хаки, светло-серому или пепельно-розовому тону. Если вы хотите чего-то более сезонного, то выберите оттенок персикового пуха.

Яркие и пастельные

Вы можете использовать для создания кружевного дизайна не только черные и белые, но также яркие и пастельные цвета. Попробуйте создать узор красного цвета. Этот оттенок считается классикой, которая никогда не выходит из моды.

Если вы придерживаетесь модных трендов, то попробуйте кружевные ногти небесно-голубого или бирюзового цвета. Эти оттенки будут на пике популярности весной и летом этого года.

Кружевной узор будет выглядеть очаровательно в нежных пастельных тонах. Вы можете использовать свой цвет рисунка для каждого ногтя.

Металлический

Кружевные детали блестящих металлических оттенков сделают ваш маникюр эффектным. Сочетайте базовый нейтральный оттенок с великолепными серебряными, золотыми или медными узорами. Это придаст нейл-арту гламурные нотки.

Маникюр будет выглядеть еще привлекательнее, если вы используете объемные блестящие детали с текстурой и глубиной. Трехмерный металлический дизайн будет на пике моды весной 2024 года.

Со стразами

Скомбинируйте черный кружевной дизайн с нейтральным светло-серым фоном. Дополните маникюр крупными цветными стразами. Этот нейл-арт похож на украшение с драгоценными камнями и эмалью. Он особенно красиво смотрится на длинных ногтях прямоугольной формы.

Френч

Кружевной маникюр гармонично сочетается с классическим френчем. У вас получится восхитительно красивый дизайн в телесно-белых тонах. При этом вам необязательно создавать рисунок на каждом ногте. Дизайн будет выглядеть более лаконичным и изысканным, если вы будете чередовать традиционный френч и кружево в произвольном порядке.

Если вы носите достаточно длинные ногти, то можете украсить кружевным рисунком кончики на некоторых пальцах. Вы можете дополнить этот дизайн легким цветочным принтом в нежно-розовых тонах.

С блестящими деталями

Если вы хотите получить нарядный маникюр в пастельных оттенках, то создайте белый кружевной дизайн на одном или двух акцентных пальцах. Остальные ногти покрасьте в телесный или светло-розовый цвет. Дополните их небольшими золотистыми деталями с жемчужными элементами.

Этот дизайн подойдет для особых случаев. Он выглядит торжественно, но не перегружен декором и принтами.