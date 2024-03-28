 

Путин отмечает, что современные люди все чаще обращаются к интернету для поиска информации из-за его легкой доступности

28.03.2024, 19:35, Разное
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Президент Владимир Путин отмечает, что современные люди все чаще обращаются к интернету для поиска информации из-за его легкой доступности. В своих высказываниях, цитируемых РИА Новости, он подчеркивает, что это происходит из-за общей склонности к лени.

Путин отмечает, что легкость доступа к данным в сети может уменьшить желание глубокого изучения новой информации и чтения. Не так давно он сообщил, что РФ занимает второе место в мире по числу читающих жителей.

Во время своей первой после избрания президентом РФ в марте 2024 года региональной поездки в город Торжок Тверской области, Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея, где ознакомился с экспозицией и коллекцией берестяных грамот.

Ранее президент поручил правительству заняться развитием отечественных игровых консолей.


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