 

MacRumors: поставки iPhone в Китае в феврале упали на 33%

28.03.2024, 19:35, Разное
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В феврале 2024 года поставки iPhone в Китае сократились на треть по сравнению с предыдущим годом, пишет MacRumors, ссылаясь на отчет Китайской академии информационных и коммуникационных технологий.

Согласно отчету, иностранные бренды продали около 2,4 млн смартфонов в Китае за февраль 2024 года. Поскольку Apple является основным зарубежным поставщиком с значительной долей рынка, большая часть этих поставок приходится на долю компании. Февраль стал третьим месяцем подряд, когда поставки iPhone в Китае сокращались. В январе Apple поставила в Китай около 5,5 млн устройств, что на 39% меньше, чем за тот же период годом ранее. В декабре произошел 30-процентный спад по сравнению с предыдущим годом.

MacRumors отмечает, что Apple стоит перед тяжелой задачей в борьбе с падением продаж iPhone в Китае.

В целом поставки iPhone в КНР за 2023 год снизились на 24%. Прогнозируется, что разрыв продолжит увеличиваться в 2024 году. Одним из основных способов привлечения внимания к своей продукции для Apple являются скидки, которые обычно предлагаются в честь Лунного Нового года.


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