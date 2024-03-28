 

Онколог Беджанян: боль или дискомфорт в нижней левой части живота свойственны дивертикулезу

28.03.2024, 19:35, Разное
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Хирург-онколог Аркадий Беджанян выявил, что дивертикулез – распространенное заболевание кишечника, при котором возникают выпячивания.

По его словам, дивертикулез представляет собой состояние, при котором в стенке кишки формируются дивертикулы, которые могут быть как безвредными, так и опасными, вызывая воспаление, кровотечение или инфекции. Боль или дискомфорт в нижней левой части живота часто свидетельствует о развитии этой патологии, но она также может проявляться и в других областях кишечника. Этому подтверждением может быть избыточное газообразование, сопровождающееся вздутием живота и изменением стула, включая появление крови.

Другие симптомы включают спазмы в кишечнике, изменение аппетита и необъяснимую потерю веса, а также общие признаки интоксикации, такие как слабость и усталость.

Эксперт предостерегает, что при появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку осложнения могут быть серьезными.


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