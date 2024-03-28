Недовольный взгляд, винно-ягодные губы и эффектная оправа: спорный бьюти-тренд «Лоботомический шик», но людям нравится этот образ за неожиданный контраст

В звездной галерее социальных сетей образы одинаковых моделей с надутыми губками неожиданно перестали быть актуальными. Появился новый тренд, который, словно чудовище из старинной готической новеллы, манит к себе и пугает одновременно. “Лоботомический шик” – это парадоксальное сочетание презрения к эмоциям и одновременно глубокое погружение в эстетику настроения. Судя по всему, это направление призвано вернуть интерес к характеру и индивидуальности личности в мире моды и красоты.

Мрачная элегантность в мейнстриме

Основная идея скандального тренда, который носит название Lobotomy Chic, – имитация равнодушного пустого взгляда, полного скуки и некого недовольства. Сегодня соцсети переполнены фотографиями, оживившими гламурный мир фильтров и фальши. И если ранее на снимках красовались приторно улыбающиеся блогеры, демонстрирующие, что у них не жизнь, а малина, то сейчас в тренде образы, полные тоски и печали. Характерные позы, отсутствие улыбки, застывшие взгляды – все это проявления противоречивого “лоботомического шика”.

На первый взгляд может показаться, что новый бьюти-тренд обладает некой негативной окраской, однако вдумавшись, можно понять, что в этом и заключается его волшебство и сила.

Пугающая и манящая красота

Lobotomy Chic – это не просто тренд в макияже или моде. Это своеобразный стиль, идея и концепция, которые выходят далеко за рамки обычного представления о красоте. Кроме того, это своеобразное отражение темных и мрачных аспектов настроения и эмоций, которые люди испытывают в повседневной жизни.

Не стоит путать экстравагантный стиль с любовью к готике или эмо. “Лоботомический шик” не означает, что нужно кардинально менять свой образ. Это, скорее, тенденция, направленная на отражение нашего внутреннего состояния, которое транслируется окружающим.

Люди во всем мире подхватили новый тренд, который резко контрастирует с фальшивыми проявлениями эмоций в социальных сетях. Итак, как же ему следовать, чтобы показать настоящего себя?

Роскошь нуара

Погрузиться в атмосферу нуара с помощью макияжа довольно легко: достаточно сделать смоки айс – технику, которая придаст взгляду загадочность. А губы окрасить в насыщенные ягодно-винные оттенки. Подчеркнутые брови словно венчают недовольное выражение лица, придавая ему театральную завершенность.

Любительницы эффектных оправ могут на полную катушку использовать их, чтобы подчеркнуть свой образ и показать красиво подведенные глаза, в которых плещется пустота.

Макияж в духе “лоботомического шика” – это гимн таинственности и минимализму, а также удачная игра света и тени.

Позирование без позирования

Чтобы следовать тренду, не стоит увлекаться нарочитым позированием. Сексуальные выразительные позы ушли в прошлое, сейчас внимание сосредоточено на внутреннем мире человека, которого словно случайно сфотографировали в момент раздумий.

В этом случае искусство позирования, предполагающее отсутствие вычурности, – прекрасный способ перенести наблюдателя в мир своего внутреннего монолога, где каждый вздох и взгляд имеет неповторимую историю.

Мрачный образ

Наряд в стиле нового тренда предполагает обилие черного или серого цвета, темных струящихся тканей и заостренных линий. А мрачноватый образ должен быть наполнен контрастами: кожаные куртки сочетаются с кружевными топами, а строгость общего аутфита подчеркивается неожиданными локациями.

Нуарная атмосфера

Образ в духе “лоботомического шика” невозможен без создания особой атмосферы. Общий стиль, подобранные вещи, макияж, позы и выражение лица говорят без слов. Важно добиться визуальной поэзии тишины, которая завораживает и манит.

Спорный тренд – это прощание с вульгарностью и отказ от фильтров. Это приглашение к размышлению и невыдуманный рассказ о том, что таится в глубине чужой души.