В Москве будут разгонять облака 90 дней в году, а не только по праздникам

Мэрия Москвы объявила о начале реализации долгожданного городского проекта «Чистое небо» – авиация будет разгонять облака над столицей не менее 90 дней в году, не считая праздников. Ранее его откладывали из-за высокой стоимости – одно такое мероприятие обходится приблизительно в 400 млн рублей.

В пресс-службе правительства Москвы рассказали, что сумели сократить затраты на один разгон туч над центром до приемлемых 200-250 млн рублей, поэтому в 2024 году состоится пилотный запуск проекта.

«Не следует опасаться, что теперь москвичи и вовсе не увидят дождя или снега – на первых порах ликвидация потенциально неблагоприятных погодных явлений будет осуществляться только над центром города и не больше 90 дней в году, преимущественно по выходным, когда горожане хотят прогуляться в парке или съездить на прокатном электросамокате до ближайшей ярмарки», – пообещали чиновники.

Учёные также продолжают искать способы снизить расходы на разгон облаков и увеличить эффективность процесса. С 2021 года в рамках совместного проекта с КНР разрабатывается установка, которая теоретически сможет отгонять крупные массивы туч из Москвы в соседние регионы. Если этот проект удастся реализовать, москвичи забудут про сильные ливни и аномальные снегопады.

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