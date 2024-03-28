Мнение: О мощной атаке на ВСУ… Молитесь?

Итак, это были всего лишь «цветочки». Главное, конечно, впереди. И оно вряд ли понравится как самой Украине, так и её сторонникам.

Тревожные сигналы поступают со всех сторон. Это уже не «звоночки», а прямо-таки сирены. Которые хорошо слышат все, кроме… самих украинцев. Те, как и в начале 2022 года пребывают в «блаженном неведении».

А меж тем…

#Россия готовится к новому большому наступлению на фронте. Об этом пишет британский The Economist. По оценке издания, оно может начаться ближе к лету, когда земля подсохнет после весенней распутицы.

«Способность Украины сдержать его на выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем год назад. Вот почему ей срочно необходимо мобилизовать больше войск и построить более надежную линию обороны», — утверждают британцы. По их мнению, «тупик» с выделением американской помощи рискует позволить РФ прорваться через «неадекватные» оборонительные линии Украины. Ибо строительство Украиной фортификационных укреплений, по мнению журналистов, происходит «с большим опозданием».

«Однако #Украина не может просто обвинять своих союзников. Она также виновна в ошибках. Одна из них – это неудача с пополнением армии живой силой. Россия готовится к новой волне мобилизации, рассчитывая на следующий большой успех. Но в Украине попытки набрать новых рекрутов все еще застряли в катушках демократического процесса. Не имея денег и опасаясь непопулярности, президент Владимир Зеленский не слишком старался добиться результата», – пишет The Economist, имея в виду проблемы с мобилизацией и задержку с принятием Радой закона о ее ужесточении.

«В какой-то мере это объяснимо. Правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и с ужасом думает о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, отрезающую пятую часть страны и лишающую ее большей части выхода к морю. Мысль о том, что эта линия может стать основой для будущих мирных переговоров, – именно то, чего Владимир Зеленский хотел избежать. Но опасность сейчас настолько велика, что фиксация нынешней линии фронта — наименее плохой для Украины вариант», — считают британцы.

Но при этом они дают Киеву ещё один шанс. С Божьей помощью. «В последние недели экскаваторы начали двигаться, и “зубы дракона” уже прорезаются. Но это должно было начаться гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно», — резюмирует издание, продолжая нагнетать. То есть, даже уже и британцы…

Молиться — это всё, что осталось Украине?

Или придётся договариваться?

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