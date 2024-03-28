 

Рупор кремлевской пропаганды: Новая китайская ракета “Земля-воздух”

28.03.2024, 15:35, Разное
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Новая китайская ракета "Земля-воздух"

Китайские учёные создали ракету класса «земля-воздух» с дальностью стрельбы до 2000 км

Ракета имеет длину 8 м и вес 2,5 т. Твердотопливный ракетный двигатель обеспечит высокую тягу для вертикального запуска, а прямоточный воздушно-реактивный двигатель движение ракеты в верхних слоях атмосферы.

Сообщается, что по требованию НОАК ракета должна была иметь длину не более 10 м и вес до 4 т, а также низкие производственные затраты. Что и получилось на выходе. Ракету планируется использовать для частых запусков с мобильных пусковых установок.

@china3army – цинк

"Аваксы" и "Сентри" сбивать видимо.

Источник: Colonel Cassad


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