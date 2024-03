Личное

я весь в тебе я весь с тобой и все что было не со мной как будто я совсем другой как будто я совсем чужой но ведь и ты уже не та и потемнела та рука что нежно гладила меня когда на близких несмотря ты подарила мне себя но знаю я настанет день когда меня заменит тень когда укроют все снега и только луч издалека нежданно вдруг найдет тебя и снова ты пойдешь туда и снова ты найдешь меня и снова мы с тобой вдвоем откроем дверь войдем в тот дом и только свечи будут там и бог навстречу выйдет к нам

你還好嗎 你失去的頭髮

輪迴了的傷疤 長出了鮮花

如果有這個說法

怎麼你嘴巴 都沒有回答

白雪下得瀟灑 遺忘了春夏

浮雲也出了家 尋找一個說法

如果凡塵都虛假

別要驚訝 也不要回答

我祝福你 天地不過一剎那

我祝福你 一生一剎那

我祝福你

Let me go, let me go

To the monsoon rains

Let every citizen in Kathmandu

That can come hear me say

“We did good”

We did better daddy

We haven’t erased the memory

We prevailed enough for decency

It was a good day

O such a great day

Even though

It’s raining and it’s thundering in Nepal

It’s where I want to go

O it’s a good day

For making it known

From the roof of a car

Let me breathe in the garlands

Of the golden marigolds around my throat

O it’s a good day

For shouting in the street

They are walking miles and miles for days and days

From all the foothills

We really enjoy the warmth of the hand-woven silk

On this a good day

This is a great day even though

It’s raining and it’s thundering in Nepal

It’s where I want to go