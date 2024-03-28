Мнение: Куда ездят россияне, туризм на Баренцевом море и туры в КНДР

1. По итогам прошлого года россияне полюбили поездки в страны Азии и Ближнего зарубежья (см. таблицу на заглавной картинке), тогда как европейское направление (например, Финляндия) резко подсохло. Общее число поездок за рубеж при этом также выросло (ссылка):



Россияне совершили в 2023 году на 27,6% больше поездок в страны «дальнего» зарубежья и на 10,6% – «ближнего». Вычленили из статистики ТОП стран, куда ездили именно туристы, объяснили несоответствия российской и зарубежной статистики и рассказываем, какими способами в 2023 году россияне пересекали границу страны – тут тоже немало интересного. Например, пешком через границу ходят миллионы.

По данным Погранслужбы ФСБ, за 2023 год россияне совершили 27 миллионов поездок со всеми целями за рубеж. Это на 16% больше, чем было в 2022 году.

При этом 1,25 млн поездок из них относится к персоналу транспортных средств (экипажи самолетов, поездные бригады и водители). Таким образом, предварительный прогноз АТОР («около 26 млн поездок за рубеж») в 2023 году оправдался.

2. На подъёме и внутренний туризм. Популярными у россиян становятся в том числе и недозагруженные ранее направления (ссылка):

Баренцево и Каспийское моря названы самыми востребованными у российских туристов в 2023 году. Такие данные приводятся в исследовании МТС Travel, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что эти моря стали лидерами по приросту турпотока с показателями 57 и 20 процентов соответственно. На третьем месте оказалось Охотское море (прирост 11 процентов), а сразу за ним следуют Белое (9 процентов) и Черное (8 процентов).

«По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, путешествия, включающие в себя посещение морского побережья, составили 10 процентов от всех поездок по стране в 2023 году», — указано в исследовании.

Тут, журналисты, конечно, перепутали проценты прироста с абсолютными цифрами, но из контекста понятно, что они имели в виду. В принципе, если не купаться и не загорать, то Баренцево море ничем не уступает Чёрному.

3. Россиянам стали доступны также и туры в Северную Корею. Страна интереснейшая. С одной стороны, туда будет очень полезно съездить тем, кто до сих пор мечтает повторить в России коммунистический эксперимент, чтобы вживую заглянуть в наше недавнее прошлое. С другой стороны, в КНДР сделали вывод из ошибок советских вождей: в последние 10-20 лет там провели острожные рыночные реформы, легализовали частный бизнес, постепенно возвращаются к здоровому капитализму (ссылка). Рыночные реформы Ким Чен Ыны заметно улучшили экономическое положение в Северной Корее, так что классической коммунистической бедности туристы в КНДР уже не увидят (ссылка):

Поехать в одну из самых изолированных стран мира диким туристом по понятным причинам не получится. Организацией туров из России занимаются несколько туроператоров, аккредитованных северокорейской стороной. В стоимость тура входят изготовление визы, полное сопровождение, питание и проживание. За авиаперелет из Владивостока в Пхеньян придется заплатить дополнительно.

Есть разные по продолжительности варианты туров: от 4 до 15 дней. Иностранцам предлагают увидеть основные достопримечательности Северной Кореи, познакомиться с идеями Чучхе, погрузиться в культуру страны, побывать на праздновании Дня Солнца и даже покататься на горных лыжах.

По мнению российского тревел-блогера TravelManiac, КНДР — это страна, которая переворачивает сознание. Он описал свои впечатления от прилета фразой «[удивляешься] со старта», едва приземлившись в аэропорту Пхеньяна.

«Вы видели когда-то абсолютно пустой столичный аэропорт? Без единого самолета на перроне, без снующей, словно муравьи, техники, без ожидающих свои рейсы пассажиров в терминале? В КНДР с этого уникального зрелища начинаются впечатления об этой чудесной стране», — написал путешественник.

В беседе с «Лентой.ру» блогер рассказал, что туристическую группу во время поездки сопровождают два гида: основной (рассказчик) и гид-помощник. Иногда их бывает больше в зависимости от размера группы.

«Это сопровождающие из спецслужб. Один из гидов-помощников делает вид, что не знает русского языка, но по нему видно, что он понимает разговоры», – TravelManiac, тревел-блогер.

Он добавил, что без сопровождающего выйти из отеля туристу не дадут. Договориться с ним о простой прогулке по городу тоже невозможно, поскольку у гидов есть четкая программа, которой они следуют. <…>

Как пишет TravelManiac, по сравнению с тем, что было в КНДР 10 лет назад, когда сюда приезжали первые тревел-блогеры, республика очень изменилась. Многое из того, что описано в интернете и старых роликах на YouTube, уже далеко не так.

«Начитаешься всякого во время подготовки к путешествию. А там в текстах сплошь голод, разруха, убогость, культ Кимов, телефоны отбирают, снимать видео нельзя, фотоаппараты проверяют и так далее, и тому подобное», — рассказал блогер.

Но в реальности, по его словам, многие из стереотипов оказываются пережитками прошлого: на границе у туристов перестали отбирать мобильные телефоны, запрета на видеосъемку и съемку «нежелательного контента» больше нет, на улицах Пхеньяна не так много откровенной нищеты, а машины на дровах — большая редкость. <…>

Несмотря на то что фото и видео туристов больше никто не проверяет и снимать из окон автобуса можно свободно, по дороге вряд ли попадется что-то действительно шокирующее. Поездки проходят по стандартным маршрутам, которые построены таким образом, чтобы не встречалось ничего нежелательного для глаза гостей, подчеркнул TravelManiac.