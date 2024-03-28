«Забастовки ни к чему хорошему не приведут» – Лех Валенса осудил польских фермеров

Бывший лидер профсоюза «Солидарность», первый президент посткоммунистической Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса решительно осудил проходящие фермерские забастовки в Польше.

По его мнению, неоправданные отказы аграриев выходить на работу – большое подспорье для пророссийских сил и фактор дестабилизации обстановки.

В интервью изданию Gazeta Wyborcza политик призвал работников сельского хозяйства вновь взяться за работу. Экс-президент считает, что в 1980-х поляки боролись против коммунистического режима не для того, чтобы теперь в любой момент и по любому поводу покидать рабочие места.

– Вот эти забастовки точно ни к чему хорошему не приведут, я вас уверяю. Что вы хотите и чего добиваетесь? Возвращения коммунистов? Победы России? Я не понимаю. То, что вы делаете, это против демократии. Я слышал, как где-то там в Быдгоще собралась группа селян, собирается организовать какой-то там профсоюз, требует введения протекционистских мер. Полиция должна немедленно арестовать этих коммунистических паразитов, отобрать всё их зерно и передать его Украине, – подчеркнул Валенса.

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