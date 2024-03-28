Для сокращения убыточности «Почты России» введут почтовый сбор

Правительственная комиссия при Минцифры одобрила новый почтовый сбор, который в скором времени планируют взимать с каждого налогоплательщика, который пользуется или потенциально может пользоваться услугами «Почты России».

Налог, названный в проект постановления «почтовым сбором», составит всего 10 рублей в месяц и будет включен в ежемесячный платёжный документ за ЖКХ.

Ожидается, что введение этого сбора положительно повлияет на качество работы почтальонов. Льготы, предусмотренные федеральным законодательством, не будут распространяться на этот сбор даже для социально-незащищённых граждан. Корреспонденцию для лиц, не оплачивающих почтовый сбор, доставят по адресу управляющих компаний, а в случае отсутствия таковой, письма останутся на почте до момента, когда их владельцы захотят их получить самостоятельно, согласно действующему

законодательству.

– В среднем в крупных домах может быть 200 квартир и более, а соответственно, эти 2000 рублей, станут полезной прибавкой к зарплате почтальона, будут поступать

ежемесячно с каждого дома, куда он носит корреспонденцию. Остальные 9 рублей с каждой оплаты почтового сбора направим на цели, связанные с его администрированием и банковскими комиссиями, – пояснили в министерстве.

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