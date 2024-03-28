 

Врач Демьяновская: болезнь Лайма из-за укуса клеща можно перепутать с простудой

28.03.2024, 11:05, Разное
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Весна едва началась, но уже появились отчеты о людях, укушенных клещами. Врач Екатерина Демьяновская предупреждает о потенциальной опасности развития болезни Лайма, также известной как клещевой боррелиоз, которая может быть ошибочно принята за обычную простуду.

Она подчеркивает, что необнаруженный и необратимо прогрессирующий боррелиоз может привести к серьезным осложнениям, включая поражение суставов, сердца и нервной системы, что в конечном итоге может привести к инвалидности или даже смерти. Симптомы болезни на начальных стадиях могут быть схожи с простудой: утомляемость, головная боль, головокружение, мышечная слабость и боль в суставах. Однако, отличительным признаком боррелиоза является красное кольцо на коже в месте укуса клеща, известное как эритема.

Демьяновская призывает к особой осторожности при прогулках на природе. После возвращения домой необходимо тщательно осмотреть тело на наличие клещей, особенно в местах складок кожи и на волосистой части головы. Если обнаружен клещ, его следует аккуратно удалить и передать в лабораторию для анализа.

В случае невозможности передачи клеща в лабораторию, важно следить за симптомами в течение нескольких недель. При подозрении на инфекцию следует обратиться к врачу как можно скорее.


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