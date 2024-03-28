Онколог Исакова: непереносимость глютена может довести до герпетиформного дерматита

Глютен, белок, содержащийся в злаковых культурах, все чаще становится причиной заболевания целиакции, вызывая аутоиммунные реакции в организме. Врач-онколог Суна Исакова предупреждает о возможном появлении герпетиформного дерматита из-за непереносимости глютена в тонкой кишке.

Герпетиформный дерматит характеризуется пузырьковой сыпью на коже, похожей на высыпания при герпесе, но вызванной аутоиммунной реакцией, а не герпесвирусом. Этот вид дерматита может охватывать большие участки кожи по всему телу, часто сохраняясь длительное время. Сыпь возникает в ответ на употребление продуктов, содержащих глютен, и происходит из-за иммунных реакций, разрушающих ворсинки тонкого кишечника и нарушающих процесс всасывания питательных веществ.

Однако самостоятельно определить непереносимость глютена или целиакию может быть сложно, и многие люди годами живут с недиагностированным нарушением. Симптомы непереносимости глютена часто оцениваются как обычное переутомление, аллергическая реакция или проблемы с пищеварением.