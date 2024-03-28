Гинеколог Ильина: бессонница у женщин до 40 лет бывает при раннем истощении яичников

Гинекологический аспект синдрома истощения яичников привлекает внимание ученых и специалистов. Это состояние, как отмечает доктор Анна Ильина, становится одним из значимых заболеваний среди женщин с нормальным менструальным циклом и репродуктивной функцией. Важно понимать, что с этим расстройством организма происходит внезапное прекращение синтеза необходимых половых гормонов и яйцеклеток.

Истощение яичников обычно обсуждается в контексте женщин до 40 лет. При таком нарушении яйцеклетка прекращает нормальное созревание. Это в свою очередь приводит к снижению выработки половых гормонов яичниками, в первую очередь эстрогенов и прогестерона. Симптомы этой патологии включают в себя бессонницу у женщин до 40 лет.

Помимо бессонницы, среди симптомов синдрома истощения яичников можно выделить:

– Снижение либидо;

– Сухость влагалища;

– Перепады настроения и депрессивность;

– Повышенная раздражительность;

– Плаксивость;

– Повышенная потливость.

Следует отметить, что при истощении яичников изменяется характер менструального цикла: он становится менее регулярным и обильным, и со временем может полностью прекратиться.

Доктор Ильина также подчеркивает, что одной из возможных причин проблемы может быть сниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз), поэтому важно периодически проверять состояние щитовидной железы. Кроме того, синдром истощения яичников может развиваться вследствие хирургических вмешательств по удалению кист или по наследственным факторам.