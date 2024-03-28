Прототипом барона Харконнена из «Дюны» был Карлсон
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Американский писатель Фрэнк Герберт позаимствовал концепт
главного антагониста вселенной «Дюны» Владимира Харконнена у шведской
писательницы Астрид Линдгрен. Он придумал образ летающего толстяка, угнетающего
молодых людей, ознакомившись с книгами о Карлсоне.
Внук писателя Джим Герберт опубликовал в сети ранние
черновики «Дюны», в которых сходство Харконнена с Карлсоном было прописано
более явным. Изначально имя злодея было Карл, а во Владимира его переименовали
по требованию Комиссии Конгресса США по русофобии. В тексте книги слуги барона варили для
него варенье из арракисской специи, а финальная битва между ним и Сванте Атрейдесом
(так в ранних версиях звали главного героя серии Пола – ред.) произошла на
крыше дворца барона. Ещё одним сходством было то, что в черновиках барон летал
не с помощью антигравитационных устройств, а благодаря огромному пропеллеру, вживлённому
в его позвоночник.
«Дедушка очень гордился личным знакомством с Астрид Линдгрен
и читал её книги ещё до выхода в печать, – говорит Джим Герберт. – Именно её
персонаж должен был стать главным злодеем в его книгах. Однако ему пришлось
сильно переработать образ барона, поскольку Линдгрен не хотела, чтобы Карлсон
был злодеем и военным преступником. Сама писательница создала этот образ после
общения с Германом Герингом и до самой смерти была уверена, что рейхсмаршалла
осудили несправедливо и пыталась добиться его реабилитации».
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