Прототипом барона Харконнена из «Дюны» был Карлсон

Американский писатель Фрэнк Герберт позаимствовал концепт

главного антагониста вселенной «Дюны» Владимира Харконнена у шведской

писательницы Астрид Линдгрен. Он придумал образ летающего толстяка, угнетающего

молодых людей, ознакомившись с книгами о Карлсоне.

Внук писателя Джим Герберт опубликовал в сети ранние

черновики «Дюны», в которых сходство Харконнена с Карлсоном было прописано

более явным. Изначально имя злодея было Карл, а во Владимира его переименовали

по требованию Комиссии Конгресса США по русофобии. В тексте книги слуги барона варили для

него варенье из арракисской специи, а финальная битва между ним и Сванте Атрейдесом

(так в ранних версиях звали главного героя серии Пола – ред.) произошла на

крыше дворца барона. Ещё одним сходством было то, что в черновиках барон летал

не с помощью антигравитационных устройств, а благодаря огромному пропеллеру, вживлённому

в его позвоночник.

«Дедушка очень гордился личным знакомством с Астрид Линдгрен

и читал её книги ещё до выхода в печать, – говорит Джим Герберт. – Именно её

персонаж должен был стать главным злодеем в его книгах. Однако ему пришлось

сильно переработать образ барона, поскольку Линдгрен не хотела, чтобы Карлсон

был злодеем и военным преступником. Сама писательница создала этот образ после

общения с Германом Герингом и до самой смерти была уверена, что рейхсмаршалла

осудили несправедливо и пыталась добиться его реабилитации».

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