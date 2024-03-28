Мнение: CROCUS CITY HALL ПОСЛЕ ПОЖАРА

22 марта в концертный зал Crocus City Hall ворвались террористы и начали расстреливать безоружных людей. Забросав зал несколькими бутылками «коктейля Молотова», преступники скрылись…

В Crocus City Hall вспыхнул пожар, полностью ликвидировать который удалось лишь к 18 часам 40 минутам 25 марта.

К вечеру 27 марта стало известно, что трагедия оборвала жизни 140 безвинных людей. Из них, по предварительной информации, от огнестрельных ран погибли 42 человека.

Почему в огне пожара и от отравления угарным газом погибли люди? Почему противопожарная система не справилась со стремительным распространением огня? Что произошло с системой принудительной вентиляции, что в помещениях Crocus City Hall концентрация угарного газа оказалась смертельной?

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

—