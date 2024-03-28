 

Мнение: О другой рукотворной катастрофе… «Наше» — всё?

28.03.2024, 7:19, Разное
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Уже второй год подряд Европа не замёрзла. Напротив, в преддверии окончания отопительного сезона запасы газа в её ПХГ оказались на многолетних максимумах. Что создаёт хороший задел на предстоящую зиму.

А вот «Газпрому» приходится туго. Его #бизнес рушится на глазах, а финансовые результаты…

Попытка «заморозить» Европу, чтобы склонить Запад к уступкам по Украине, продолжает разорять «Газпром». По итогам 2023 года компания получила колоссальный убыток от основной деятельности. Это следует из её отчетности по РСБУ. На добыче и продаже газа «Газпром» потерял 291 млрд рублей за год, то есть нес убыток на 5,6 млрд рублей в среднем каждую неделю.

Согласно этой отчётности, за минувший год выручка «Газпрома» упала на треть, операционная прибыль — на 80%, а чистый денежный поток — разница между поступлениями на счета и оттоком — составил лишь 55,9 млрд рублей при триллионных оборотах.

При этом в сравнении с докризисными уровнями (185 млрд кубов в 2021 году), экспорт «Газпрома» схлопнулся втрое. Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» составила лишь 404 млрд кубометров, оказавшись минимальной за 34 года, что существует компания. По сравнению с 1990 годом, когда в газовую госкорпорацию было преобразовано Министерство газовой промышленности #СССР, «Газпром» потерял треть добычи.

Да, формально компания отчиталась о годовой чистой прибыли на 695,6 млрд рублей. Но она полностью обеспечена получением дивидендов от участия в других компания. В общей сложности 895,2 млрд рублей принесли «Газпрому» доли в Газпромбанке, страховой группе СОГАЗ, «Новатэке» и «Газпром нефти». Их прибыль была брошена на то, чтобы «залатать» бюджет газовой монополии. Но это разовая акция. А дальше?

Китай не торопится протянуть палочку-выручалочку. Ему спешить некуда, важнее получить хороший дисконт. На внутреннем рынке платёжеспособный спрос не даёт возможности получить валютную выручку для погашения внешних долгов. Инвестиции всё так же требуются, но финансировать их сложнее с каждым годом.

Да, сегодня «Газпром» отсрочил катастрофу.

А завтра?

И кто будет его спасать?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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