Мнение: Об арестах соучастников теракта в «Крокусе»… Украинская ячейка вскрыта?

Российские силовики спешат реабилитироваться. Очень спешат: говорят над руководителями трёх силовых ведомств нависла угроза отставки, невзирая на личные заслуги. Значит, пока не поздно, надо «дать результат». Вот и дают.

Получив оперативную информацию с самого верха о причастности Украины к теракту в «Крокусе», унёсшему жизни более 140 человек, органы пошли отрабатывать. Начались проверки, пошли облавы, появились задержанные трудовые мигранты. За нарушения. Правда…

…искать украинских диверсантов российские силовики отправились по общежитиям для таджикских гастарбайтеров. Ведь там проще всего укрыться лицам славянской внешности с характерным фрикативным «гэ». Ну и «палку срубить» легче, если что.

После нападения на «Крокус» в российских городах усилились облавы на мигрантов. Об этом сообщают сразу несколько отечественных изданий. Так, по их данным, в столице полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Под проверку попали порядка пяти тысяч сотрудников, были задержаны не менее сорока человек. Соответственно, в Москве и области резко увеличилось число дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП). С утра 25 марта в столичных судах зарегистрировали 784 таких постановления, за всю прошлую неделю их было 1106. Такие подсчёты приводит «Русская служба Би-би-си». В основном в судебных вердиктах идёт речь о выдворении за пределы страны.

Провести точный анализ по гражданству нарушителей невозможно. Однако, по данным правозащитников, особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана. Так, адвокат, часто работающий с гражданами этой страны, рассказал, что только в понедельник в одном из районных судов Москвы было больше 100 человек, ожидавших рассмотрения дел по этой статье. «Полиция гребёт на улицах почти всех мигрантов, особенно если они с паспортами Таджикистана. Всех везут в отделы, проверяют», — сообщил он.

В телеграм-чатах и «таджикских» группах во «ВКонтакте» пишут, что в Москве полиция активизировала проверки выходцев из Центральной Азии. «Тем, кто не имеет всех документов, лучше не выходить из дома. Я сам сегодня в Москве был… Меня остановили. Проверка очень жёсткая идет», — рассказал один из пользователей. «В Москве ситуация плохая. Рекомендую не выходить из дома лишний раз», — добавил другой очевидец. Его цитирует «Газета.ру».

А что же украинские диверсанты? Да Бог весть… Может, кого и выслали под горячую руку. Но каких-то массовых эксцессов не наблюдается. В отличие от.

Очень сложно ведь найти чёрную кошку в тёмной комнате?

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