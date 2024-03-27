 

Мнение: Фу или фас?

27.03.2024, 1:45, Разное
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По теракту в Крокусе произошло то, чего я и ожидал: Бортников вместе с Патрушевым озвучили принятое политическое решение – его признают “украинским” любой ценой и невзирая ни на что. Причина элементарна: для Кремля в нынешней ситуации признание его “игиловским” будет в буквальном смысле равнозначно открытию “второго фронта” и началу новой “войны” – еще и с исламскими “друзьями”. А там друзья-то все как на подбор – Хамас, Талибан, Иран, хуситы, Чечня… Плюс огромное количество мигрантов уже внутри страны, без которых не обойтись: народу чтобы и воевать, и работать просто уже не хватает. При уже идущей “первой” войне начальство рассудило, что на два фронта оно точно не потянет. Да и с другой стороны – это будет вообще поперек всем предыдущим наработкам: уже ведь год как провозгласили Россию “лидером Юга” – и тут такая подляна! К лидеру Юга приехали южане на пикник…

Так что нет – только Украина.

Издержки, впрочем, тоже весомы и понятны: российский глубинный народ может не понять, азиатофобия у него ведь в порядке вещей, а тут вместо долгожданной команды “Фас” придется давать ему команду “Фу!” Но они надеются переключить животную ярость на Украину, так, мол, даже лучше получится.

А вот расхождение с логикой, здравым смыслом и прочей ерундой пройдет легко – у глубинного народа не принято заморачиваться этими буржуйскими штучками, а никакого другого народа в РФ, считай, и не осталось. Подобные правят подобными, и в этом смысле в РФ напоследок достигнута долгожданная гармония.

Источник: Размышления вольного социолога


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