Цвета ногтей, которые все будут носить летом: элегантные, омолаживающие и на любой случай

До наступления лета осталось не так много времени. Уже сейчас стоит задуматься о выборе цвета ногтей для теплого сезона. Когда наступает хорошая погода, многим из нас хочется внести в свой образ больше красок и энергии. В этом вам помогут модные тенденции маникюра. Мы приведем трендовые цвета ногтей, которые все будут носить летом.

Пастельные тона

Пастельные тона станут одним из трендов летнего сезона. Они выглядят утонченно и романтично, а также хорошо сочетаются с загорелой кожей. Вы можете выбрать для маникюра самые нежные и светлые оттенки розового, голубого, желтого, оранжевого, сиреневого и зеленого.

Вы можете выбрать однотонный пастельный маникюр или дополнить его элементами нейл-арта. Также очень привлекательно смотрится разноцветный дизайн, в котором каждый ноготь покрашен в свой нежный оттенок.

Желтые кончики с градиентом

Желтый цвет маникюра давно уже стал летней классикой. Он поднимает настроение, так как ассоциируется у нас с солнцем и хорошей погодой. Также он подчеркивает летний загар.

Вы можете использовать этот цвет необычным способом. Попросите мастера по маникюру скомбинировать телесную основу с ярко-желтыми кончиками, создав эффект градиента. Такой дизайн будет сиять при естественном освещении.

Неоновые тона

Неоновые тона будут пользовать летом большим спросом. Их выбор варьируется от насыщенного зеленого до самого яркого оранжевого. Они придают образу больше жизненной силы и энергии, а также усиливают загар.

Вы можете комбинировать неоновые тона разными способами. Однако не стоит злоупотреблять слишком резкими контрастами и вычурными принтами. Это перегружает образ и выглядит избыточно.

Персиковый

Персиковый цвет отличается нежностью и омолаживающим эффектом. Это один из самых модных оттенков года, который будет пользоваться особой популярностью летом.

Если вам нравится минималистичный стиль, то создайте однотонный маникюр в персиковых тонах. Любительницы более смелого образа могут украсить его принтами на тему лета или аппликациями.

Сиреневый

Как и персиковый, сиреневый цвет ногтей визуально уменьшает возраст. Он привнесет в ваш стиль романтические и нежные нотки. Этот тон гармонично сочетается со светлыми оттенками летней одежды.

Этот элегантный цвет гармонично вписывается в разные стили. Если вы хотите создать дизайн для особых случаев, то дополните сиреневый фон минималистичными элементами декора.

Ярко-розовый

Ярко-розовый маникюр – это классика, которая никогда не устареет. Летом он становится особенно популярным, так как напоминает нам об оттенках распускающихся цветов.

Вы можете выбирать разные оттенки ярко-розового – от цвета жевательной резинки до фуксии. Попросите мастера поэкспериментировать с градиентами или скомбинировать несколько дизайнов, например однотонный маникюр и френч.

Зеленый

Зеленый маникюр подходит для разных случаев. В теплый сезон он окажется на пике популярности, так как ассоциируется с летней зеленью. Это цвет вдохновлен природой и действует успокаивающе.

Вы можете выбирать разные оттенки зеленого – от цвета морской волны до оливковых тонов. Чтобы ваш летний маникюр выглядел еще привлекательнее, дополните его аппликациями или принтом в виде белых цветов.

Синий

Синий маникюр будет пользоваться большой популярностью летом. Он придаст ногтям утонченный и загадочный вид. В моде будут разные оттенки – от нежно-голубых для глубоких кобальтовых. Если вы хотите примерить этот цвет, то попробуйте темно-синий маникюр уже сейчас.

Молочный

Летом будут в тренде не только яркие и насыщенные тона, но и нюдовые оттенки ногтей. В моду войдет маникюр молочного цвета, который может варьироваться от полупрозрачного до почти белого.

Такой цвет подойдет тем женщинам, которые предпочитают элегантность и утонченность и избегают кричащих тонов. Летом вы можете украсить молочный маникюр глянцевым покрытием или капельками геля, имитирующими росу на траве.

Телесный

Телесный цвет ногтей – еще один подходящий выбор для любительниц сдержанного и изысканного стиля. Этот оттенок универсален. Он подходит женщинам с любым цветом кожи, а также сочетается с разными тонами одежды и украшениями.